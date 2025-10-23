A la cárcel dos mujeres que quemaron viva a su mascota, un pastor alemán, tras rociarle gasolina

–Una juez de control de garantías de Sincelejo, departamento de Sucre, cobijo con medida de aseguramiento y envió a la cárcel a dos mujeres señaladas de rociar un líquido inflamable sobre su mascota, un perro de raza pastor alemán, al cual luego le habrían prendido fuego, causándole la muerte.

Las procesadas por este atroz crimen fueron identificadas como Teresita de Jesús Alcocer Puentes y Arlin Winneth Cuello Alcocer, a quienes la Fiscalía les imputó el delito de muerte de animal agravado, del que fue víctima su mascota, de nombre Rommy.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre en la terraza de una vivienda ubicada del barrio Santa Helena de la capital sucreña, donde residen las dos mujeres.

La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Sucre con el apoyo del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), determinó que la acción en la que incurrieron las dos mujeres obedeció al ladrido insistente de pastor alemán.

Tras conocer los hechos que narró el fiscal del caso, la juez decidió imponer a las procesadas medida de aseguramiento en centro carcelario. Ninguna aceptó cargos por el delito cometido.

De otro lado, Fiscales del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializaron a tres personas que estarían involucradas en dos hechos distintos en los que se generaron graves afectaciones a perros en Medellín, la capital de Antioquia.

La Fiscalía imputó por el delito de maltrato animal a la veterinaria Daniela Montes Tapia y un hombre que se presentaba como profesional en la materia sin contar con título, experiencia e idoneidad, identificado como Luis Fernando Galvis Blanco. Estos realizaron un procedimiento quirúrgico a un rottweiler de nombre ‘Aquiles’ para extraerle una pepa de mango que se había tragado, tras el cual, el canino murió.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la intervención en un inmueble del barrio Popular, no atendió los protocolos médicos ni contó con las medidas sanitarias y de asepsia. Estas omisiones le ocasionaron al canino un cuadro infeccioso, que finalmente le causó la muerte.

Por todo lo anterior, la pareja fue imputada por el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado.

Por otra parte, en una vivienda del barrio Sinaí, las autoridades encontraron a 9 perros (4 adultos y 5 cachorros) que presentaban precarias condiciones corporales y permanecían en un ambiente insalubre. Los caninos fueron recuperados y trasladados a un centro especializado para su rehabilitación.

La tenedora de los caninos, María Esneda Alzate Aguirre, fue imputada por el delito de maltrato animal.