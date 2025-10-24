Hijo de Bolsonaro pide a EE.UU bombardear narcos en Brasil

–El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, sugirió este jueves que Estados Unidos bombardee embarcaciones en Rio de Janeiro para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y en el Pacífico.

El Gobierno de Donald Trump desplegó una flota de destructores, un submarino y barcos de guerra en aguas del Caribe con el argumento de impedir la llegada de estupefacientes por vía marítima a su país.

Desde el 2 de septiembre ha realizado una serie de ataques contra lo que presenta como lanchas «narcoterroristas». Las fuerzas militares estadounidenses reivindicaron hasta ahora nueve ataques de este tipo en las últimas semanas, con un saldo de 37 muertos.

«¡Qué envidia! He oído que hay barcos como este de aquí en Rio de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil de droga. ¿No les gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir a estas organizaciones terroristas?», escribió en X Flávio Bolsonaro.

Su mensaje respondía a una publicación del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, con un video del momento en que una lancha en el Pacífico, frente a las costas de Colombia, es alcanzada por un misil lanzado por la Armada estadounidense y queda en llamas.

A propósito del tema, la semana pasada el presidente Donald Trump anunció operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina.

Al respecto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este viernes esa estrategia.

«No se puede simplemente decir que se va a invadir, que se va a combatir el narcotráfico en territorio ajeno, sin tener en cuenta la constitución de otros países, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía territorial de cada país», afirmó Lula desde Yakarta, primera parada de su gira por el Sudeste Asiático.

En cambio, Lula sugirió a su homólogo estadounidense ejecutar planes conjuntos para luchar contra el tráfico de estupefacientes y «trabajar en armonía». La recomendación del mandatario se produce la misma semana en que Washington inauguró los bombardeos letales contra embarcaciones en el Pacífico, acusadas de transportar drogas, tras varios ataques en el Caribe que han dejado más de 30 víctimas mortales.

«Antes de juzgar a alguien, antes de castigar a alguien, hay que tener pruebas», alegó Lula, en aparente referencia a esas ejecuciones extrajudiciales que empezaron como práctica frecuente en las aguas del Caribe, en medio de un inédito despliegue militar de EE.UU.

En un tono conciliador, Lula abogó por retomar los canales de diálogo y cooperación en materia antidrogas: «Si el presidente Trump quiere hablar de este tema conmigo, tendré el inmenso placer de discutirlo con él. Un inmenso placer. Este y otros temas».

El mandatario suramericano hizo este llamado un día después de que Trump reiterara su deseo de ejecutar operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina, que son violatorias del derecho internacional, a la luz de la Carta de Naciones Unidas.

«Ahora [las drogas] están entrando por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que será lo siguiente, la tierra será lo siguiente, y quizá vayamos al Senado, quizá vayamos al Congreso, y se lo contemos», afirmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, han denunciado las operaciones estadounidenses como ejecuciones extrajudiciales e intentos de desestabilizar la región. (Información DW y RT).