    Bogotá

    Esterilizaciones gratuitas para perros y gatos en Sumapaz el 24 y 25 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un gato en Bogotá Foto: Alcaldía local de San Cristóbal.

    El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), con el apoyo de la Alcaldía Local de Sumapaz y la Mesa Local de Protección y Bienestar Animal, adelantará jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos los días 24 y 25 de octubre en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. ¡Aquí sí pasa!

    Detalles de las jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos

    24 de octubre

    • 9:30 a. m.- Escuela Chorreras (ruta: Vegas y Lagunitas).
    • 1:00 p. m.- Nueva Granada (ruta: Concepción y San José).
    • 4:00 p. m. – Tunal Alto (ruta: Tunal Alto y Bajo).

    25 de octubre

    • 7:00 a. m. – Centro Poblado La Unión.
    • 9:30 a. m. – Santo Domingo (ruta: Capitolio).
    • 1:00 p. m. – Centro Poblado San Juan (ruta: El Toldo y San Antonio).

    Recomendaciones

    • Ocho horas de ayuno de comida y tres de agua.
    • Llevar una cobija para abrigar a tu mascota después del procedimiento.

    Ten en cuenta

    • Se dispondrá transporte disponible desde algunas veredas (confirmar previamente).
    • Para más información, comunícate a:  310 343 4228- 310 297 5292- 320 828 8422. 

    Giovanni Alarcón M.
