Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá: asista este 24 y 25 de octubre

Filarmónica de Bogotá

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), en la primera jornada el viernes 24 de octubre a las 6:45 p.m., la orquesta dirigida por Rubián Zuluaga, interpretará un repertorio especial para la iglesia San Ignacio de Loyola del barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En la segunda jornada el sábado 25 de octubre el León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, recibe a las solistas Catrin Finch, arpa (Gales) y Aoife Ní Bhriain, violín (Irlanda); y a la Orquesta, dirigida por Rubián Zuluaga, para celebrar los 20 años de historia del Cartagena Festival de Música, proyecto de la Fundación Salvi. ¡Ambos conciertos con entrada libre hasta completar aforo!

La Filarmónica de Bogotá con la dirección de Rubián Zuluaga, abordará un repertorio de Enrique Granados, Edvard Grieg y Piotr Ilich Chaikovski.

Viernes 24 de octubre de 2025 – Peer Gynt y Romeo y Julieta dramas con música y corazón en San Ignacio de Loyola

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en la la iglesia San Ignacio de Loyola del barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Parroquia San Ignacio de Loyola (Barrio Quiroga)

Hora: 6:45 p. m.

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 25 de octubre de 2025 – Fantasía para violín y arpa Lanzamiento en Bogotá del Cartagena XX Festival de Música en el Auditorio León de Greiff UNAL

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Catrin Finch, arpa (Gales) y Aoife Ní Bhriain, violín (Irlanda)

Crédito: JennieCaldwell

La dublinesa Aoife Ní Bhriain es una de las principales intérpretes de violín tradicional de Irlanda; una violinista clásica de talla internacional que domina tanto el mundo académico como su herencia musical irlandesa. Desde la costa oeste de Gales, al otro lado del mar de Irlanda, la arpista Catrin Finch también ha forjado una impresionante carrera clásica y se ha aventurado en territorios musicales inexplorados, especialmente a través de sus premiadas colaboraciones internacionales.

Juntas, Finch y Ní Bhriain crean una colaboración musical hipnótica donde lo tradicional y lo contemporáneo convergen en una celebración deslumbrante de sinergia musical, ofreciendo al público una experiencia cautivadora inspirada en las culturas de sus países de origen.

Se conocieron durante la pandemia y rápidamente encontraron un terreno común. Ambas fueron niñas prodigio, virtuosas extraordinarias de sus respectivos instrumentos, que comenzaron muy jóvenes y se formaron con gran disciplina hasta alcanzar los más altos estándares internacionales de su arte. Las dos recibieron una rigurosa formación clásica y cimentaron sus carreras en el ámbito académico.

Catrin, célebre por haber sido Arpista Real del Rey Carlos del Reino Unido, ha actuado con prestigiosas orquestas en todo el mundo y en los festivales de música clásica más reconocidos de casi todos los continentes. Aoife ha brillado tanto en la música clásica como en la música tradicional irlandesa, trabajando con importantes orquestas, protagonizando el espectáculo “Riverdance” y ganando siete veces el campeonato All-Ireland de violín.