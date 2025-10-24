Trump pone al frente del despliegue militar en el Caribe al poderoso Portaaviones Gerald R. Ford

–(Foto @USNavy). La Administración de Donald Trump autorizó el despliegue del Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso del mundo, al área de responsabilidad del Comando Sur, informó este viernes el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

En un mensaje en X, Parnell señaló que con «la mayor presencia de fuerzas estadounidenses» en la zona «fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales».

«Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental», añadió.

Hace tres semanas, un oficial de la Marina le indicó a USNI News que el portaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) estaba ubicado en el mar Mediterráneo.

El USS Gerald R. Ford es considerado el portaviones más grande de la Tierra. EE.UU. lo define como «la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo y mantiene la capacidad de la Armada de proyectar poder a escala global a través de operaciones sostenidas en el mar».

The largest warship in the world and the @USNavy's newest and most advanced aircraft carrier, ?? @Warship_78 crossed the Atlantic for its first operational deployment in 2022. What was it like to sail the high seas on a floating airbase? ?? — NATO (@NATO) August 3, 2023

En la víspera, rodeado de altas autoridades estadounidenses, Trump anunció una guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico y prometió operaciones terrestres contra ellos en suelo latinoamericano.

«Los cárteles están librando una guerra contra EE.UU. y tal como prometí en la campaña, les estamos librando una guerra como nunca antes (…). Las administraciones anteriores han intentado mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es eliminarla. No la estamos mitigando. La estamos eliminando. Los estamos expulsando», recalcó Trump. (Información RT).