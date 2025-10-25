Bogotá, Chía, Cajicá y Cota tendrán cortes de luz este sábado 25 de octubre
Foto: Enel Colombia
Este sábado 25 de octubre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía, Cajicá y Cota en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá y municipios cercanos con cortes de luz el sábado 25 de octubre de 2025
Localidad de Chapinero
Desde las 4:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 92 a calle 95 entre carrera 12 a carrera 20 – Barrio Chicó Norte.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 92 a calle 94 entre carrera 0 a carrera 5 – Barrio El Refugio.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 30 sur a calle 32 sur – Barrio Provivienda.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 sur a calle 54 sur – Barrio La Picota.
Desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 sur a calle 53 sur – Barrio La Paz.
Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio San Agustín.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz para este sábado 25 de octubre
Municipio de Chía
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Fagua – Municipio de Chía.
Municipio de Cajicá
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 3 a carrera 7 entre calle 0 a calle 6 – Municipio de Cajicá.
Municipio de Cota
Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. Parque Empresarial y Comercial Rosalinda – Municipio de Cota.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.