Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 25 de octubre de 2025
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.
Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 25 de octubre de 2025. ¡Entérate y programa tu día!
En la madrugada, se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
En la mañana, se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas dispersas, especialmente en el sur de la ciudad.