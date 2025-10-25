Llega la Media Maratón de Cundinamarca este 25 y 26 de octubre de 2025

Foto: Gobernación de Cundinamarca

En su segunda edición este 25 sábado y domingo 26 de octubre, ofrecerá espacios deportivos para toda la familia, incluyendo a los más pequeños y también a las mascotas. El evento, organizado por Indeportes Cundinamarca y Colsubsidio, contempla recorridos de distintas distancias y niveles, buscando incentivar la actividad física en comunidad.

“El 25 de octubre están invitados con su animal de compañía para la 3K, que se correrá a las 5:30 de la tarde. A las 6:30 p.m. se realizarán los 5K, una competencia familiar en la que los invitamos con los niños, niñas, el tío y el abuelo, en toda una experiencia familiar. El 26 de octubre, para todos aquellos que tienen un objetivo y se han venido preparando, está la 21K, a las 5:30 de la mañana, mientras que a las 6:00 a.m. se disfrutará de la 10K”, explicó Luz Marina Chuquén, gerente de Indeportes Cundinamarca.

¿Cómo inscribirse a la Media Maratón de Cundinamarca 2025?

Los interesados deben ingresar al sitio web de Colsubsidio (www.colsubsidio.com), buscar el banner de la Media Maratón de Cundinamarca 2025 y completar los pasos desde la pestaña de inscripción:

Registrar número de documento de identidad. Ingresar información personal (nombre, teléfono, correo, etc.). Elegir la distancia (3K, 5K, 10K o 21K), talla de camiseta y lugar de entrega del kit (Bogotá o Girardot). Realizar el pago único de $ 80.000. Confirmar el registro vía correo electrónico.

Entrega de kits de la Media Maratón de Cundinamarca 2025

Cada kit incluye camiseta oficial, número de competencia, chip de cronometraje y obsequios de patrocinadores.

Bogotá: viernes 24 de octubre, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Girardot: sábado 25 de octubre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los lugares específicos se anunciarán próximamente.

Categorías por distancia de la Media Maratón de Cundinamarca 2025

21K: Abierta, máster, plus (desde 18 años).

10K: Abierta, máster, plus, silla de ruedas (desde 18 años).

5K: Abierta (desde 8 años).

3K: Canicross (desde 6 años).

Con un cupo limitado a 10.000 participantes, se recomienda realizar la inscripción lo antes posible, ya que estará disponible hasta agotar existencias.