    Llega la Media Maratón de Cundinamarca este 25 y 26 de octubre de 2025

    Giovanni Alarcón M.

    Imagen de presentación oficial de la Media Maratón de Cundinamarca 2025.Foto: Gobernación de Cundinamarca

    En su segunda edición este 25 sábado y domingo 26 de octubre, ofrecerá espacios deportivos para toda la familia, incluyendo a los más pequeños y también a las mascotas. El evento, organizado por Indeportes Cundinamarca y Colsubsidio, contempla recorridos de distintas distancias y niveles, buscando incentivar la actividad física en comunidad.

    “El 25 de octubre están invitados con su animal de compañía para la 3K, que se correrá a las 5:30 de la tarde. A las 6:30 p.m. se realizarán los 5K, una competencia familiar en la que los invitamos con los niños, niñas, el tío y el abuelo, en toda una experiencia familiar. El 26 de octubre, para todos aquellos que tienen un objetivo y se han venido preparando, está la 21K, a las 5:30 de la mañana, mientras que a las 6:00 a.m. se disfrutará de la 10K”, explicó Luz Marina Chuquén, gerente de Indeportes Cundinamarca.

     ¿Cómo inscribirse a la Media Maratón de Cundinamarca 2025?

    Los interesados deben ingresar al sitio web de Colsubsidio (www.colsubsidio.com), buscar el banner de la Media Maratón de Cundinamarca 2025 y completar los pasos desde la pestaña de inscripción:

    1. Registrar número de documento de identidad.
    2. Ingresar información personal (nombre, teléfono, correo, etc.).
    3. Elegir la distancia (3K, 5K, 10K o 21K), talla de camiseta y lugar de entrega del kit (Bogotá o Girardot).
    4. Realizar el pago único de $ 80.000.
    5. Confirmar el registro vía correo electrónico.

     Entrega de kits de la Media Maratón de Cundinamarca 2025

    Cada kit incluye camiseta oficial, número de competencia, chip de cronometraje y obsequios de patrocinadores.

    • Bogotá: viernes 24 de octubre, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
    • Girardot: sábado 25 de octubre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Los lugares específicos se anunciarán próximamente.

     Categorías por distancia de la Media Maratón de Cundinamarca 2025

    •  21K: Abierta, máster, plus (desde 18 años).
    • 10K: Abierta, máster, plus, silla de ruedas (desde 18 años).
    • 5K: Abierta (desde 8 años).
    • 3K: Canicross (desde 6 años).

    Con un cupo limitado a 10.000 participantes, se recomienda realizar la inscripción lo antes posible, ya que estará disponible hasta agotar existencias.

