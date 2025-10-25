Disfrute en familia de Cinemateca al Parque este 25 de octubre en Antonio Nariño

Foto: Idartes

La Cinemateca de Bogotá llega al Parque Zonal Villa Mayor – Cementerio del Sur, ubicado en la calle 31 Sur # 30 – 99 Sur, este 25 de octubre a las 10:00 a. m. con la magia del cine colombiano, las producciones audiovisuales locales y películas de diferentes partes del mundo. ¡Entrada libre!

Cinemateca al Parque recorre la ciudad para realizar eventos con proyecciones audiovisuales y experiencias artísticas en torno al audiovisual para la ciudadanía general en las distintas localidades de la ciudad, propiciando el espacio público como un escenario de encuentro, diversión y entretenimiento.

Esta actividad está en articulación con la ZAE: Zonas de Arte y Emprendimiento que busca ampliar los mercados culturales y promover la participación de los agentes y emprendimientos artísticos y Festival Lectura Bajo los Árboles, un espacio para celebrar la lectura al aire libre, fortalecer los lazos culturales y recordar, a través de los relatos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Este encuentro audiovisual de Bogotá es un evento para todo público con entrada libre que hace parte de la programación especial de Idartes. Consulte la programación detallada de la Cinemateca de Bogotá y siga conectado a través de sus redes sociales.