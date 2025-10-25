Petro capotea la oleada de cuestionamientos por su inclusión en la «La Lista Clinton»: EEUU violó su estado de derecho al sancionarme como si fuera un mafioso

–El presidente Gustavo Petro volvió este sábado a cuestionar la decisión de la administración del presidente Donald Trump de incluirlo en la «Lista Clinton», y reiteró que está listo para luchar por él y por el pueblo colombiano. «Creo que el actual gobierno de los EEUU violó su estado de derecho al sancionarme como si fuera un mafioso, cuando dediqué mi vida a luchar contra las mafias», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X y añadió: «Su desespero llevará a armarme trampas, estoy listo para luchar. Por mi y por mi pueblo».

De otro lado, el presidente Gustavo Petro le responde al expresidente Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, quien aseguró que «¡La lista clinton alcanzó el poder!», pues subrayó que «Petro y su entorno Veronica Alcocer, Nicolas Petro y Armando Benedetti, aparezcan en esa lista no es menor: es una señal de alarma que pone en riesgo la credibilidad, la economía y la estabilidad de Colombia».

«Lo que significa el hecho de la OFAC, Juan Manuel, es que los amigos de quién asesinó a tu padre tienen tanto poder que logran poner entre mafiosos a quien investigó a los asesinos de tu padre Galán», precisó el primer mandatario.

«Logran transformar la lista Clinton, de instrumento contra la mafia en instrumento político y electoral», subraya y puntualiza:

«Se trata de una extensión de la lista OFAC a la actividad política, de terrible consecuencias en el mundo, es un golpe a la democracia global que he mantenido como objetivo de mi política, y se trata en mi caso, de extorsionar las posiciones soberanas de un presidente para acomodarla a la voluntad de otro que domina el procedimiento. A eso se le llama imperialismo y colonia».

Además, Petro señala «que la banca nacional diga rápidamente que obedezca, y no está obligada a hacerlo, porque es un mecanismo que legalmente en EEUU es para sus empresas y sus bancos, con los que no tengo nada que ver, muestra no solo el colonialismo empresarial, sino las ganas de dañar personalmente al presidente de Colombia».

Además advierte que «Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral».

Manifiesta igualmente que lo que hace Trump es quitarle al pueblo colombiano su derecho a elegir libremente e intervenir en las elecciones, para apoyar a sus amigos en Colombia, que son la fuerza política que durante la reciente historia de Colombia, han demostrado su articulación fundacional y permanente con las mafias. La canal de está fuerza política mafiosa para incidir en Trump, es la extrema derecha de la Florida que odia todo intento progresista latinoamericano. Quieren una latinoamérica abierta a sus negocios y su aliado es la misma mafia latinoamericana».

El presidente Gustavo Petro afirma que buscará «la forma de defenderme personalmente, pero debo defender también los derechos soberanía del pueblo colombiano» y envía un mensaje:

«Al pueblo Colombiano le digo que no se deje chantajear, la poca influencia de la política de la muerte en el pueblo, llevo a sus espectros, ya no a ayudarse en el pueblo sino en un gobierno extranjero».

«Este es el momento de ganar la soberanía nacional y ser libres», concluye.

Otra respuesta del jefe del Estado, es para la candidata presidencial Vicky Dávila, quien sostuvo que «nadie tiene la culpa de lo que haga un familiar, excepto que se sea cómplice y haga parte del plan delictivo. Mejor mire a su alrededor, su hijo Nicolás Petro está llamado a juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Él confesó que recibió plata»

Esta es la réplica del mandatario:

La candidata no está imaginando, publica lo que planificó.

Claro que se ha incluído mi nombre no porque sea narcotraficante, jamás lo he sido, ni lo seré. Me incluyen en la lista Clinton porque me opuse al genocidio en Gaza, porque me opongo al genocidio en Colombia y busco la paz en mi país, porque debe terminar la historia de las invasiones de EEUU en los países latinoamericanos y del Caribe.

Me opongo a que manipulen una verdadera lucha contra el narco, por codicias petroleras. Petróleo y cocaína se juntan en los últimos tiempos, porque ambos son drogas del capitalismo son sus adicciones.

Han extendido la ofac al pensamiento y la expresión política, lo cual configura una arbitrariedad, y ellos lo saben, por eso ahora trabajarán para cubrirla con sus entrampamientos, y la candidata lo sabe.

!Ay hermana! mire a su alrededor y sabrá que su suegro traficó con cocaína y el hermano de él, asesinó a muchos colombianos caribeños humildes en el periodo de la gobernanza narcoparamilitar en Colombia; le he dicho al mundo la verdad sobre el poder mafioso que llamo desde ahora: gobernanza paramilitar, le dediqué una década de mi vida a investigarlo, y mi investigación paralamentaria develó la articulación del poder político y el poder económico con el narcotráfico de cocaína, lo he analizado desde la ciencia de la economía política y sé que intenta engullir al estado colombiano y su sociedad, y al Caribe todo, por dónde entró la conquista, es un facismo articulado a la mafia: exportaron miles de toneladas de cocaína e hicieron una mafia «schifa» en todas partes y en el César, Magdalena y la Guajira. Lo hicieron en todas las regiones de Colombia que dieran al mar o a los ríos que llevan al mar, tu escogiste a tu esposo, y no digo nada de tu esposo, en él tienes que concentrarte, pero sobre ti se mueven las atmósferas de la mafia

¿Le dijo señora periodista/candidata esos datos a los congresistas estadounidenses a los que visitó.? Y, ¿les dijo, acaso, cuando les habló de mi hijo, que sus fuentes relacionadas con la investigación sobre las conductas de él, eran y son investigadas en la fiscalía, por personas «influenciadas» por los narcos Marset y Julio Lozano, ambos expresidiarios de las cárceles de los EEUU condenados por narcotráfico, y en guerra contra el actual presidente de Colombia?

¿Les dijo a los congresistas de los EEUU, de extrema derecha que visitó, que a usted le entregaron las grabaciones ilícitas hechas por agentes de inteligencia ubicados en Europa, siendo funcionarios públicos colombianos, pero cometiendo delito internacional, al interceptar comunicaciones sin orden judicial colombiana, aquellas de las cuales algo público usted, y le pedí que publicara toda la grabación ilícita porque, para mí, es una de mis mayores defensas de mi vida política, pues ilícitamente supieron y vieron casi en directo, las comunicaciones verbales, de mi campaña electoral política durante meses seguidos. Un mega watergate pero al revés.

Interceptar las comunicaciones de una campaña política opositora, la mía, que terminó ganando

Fracasó el intento pero hoy de nuevo le digo que publique todas, sin excepción, las comunicaciones de mi campaña presidencial interferidas ilegalmente

Sabe usted que esa bomba, como la llamó, no terminó en nada porque encontraste en mis conversaciones un presidente que ni siquiera dice groserías, solo te deleitaste con algunas groserías de mi ex esposa,

oíste acuciosa todas las reuniones internas de mi campaña politíca a la presidencia que interceptaron ilegalmente, y la fiscalía de ahora, acobardada, no ha querido investigar, delito: hubo una interferencia ilegal a las comunicaciones del actual jefe del estado de Colombia, sobre la totalidad de mi campaña política?

¿Les dijo, acaso, a los congresistas estadounidenses de origen latino que la condecoraron, que muchos de los negocios de sus familiares podrían estar vinculados a redes de las múltiples mafias latinas?

Le informo, las mafias se reunieron en Cúcuta para trazar un plan de sabotaje a las elecciones de Colombia, con la intención que se elija un presidente «schifo» en el país

El actual presidente de los EEUU está ayudando a elegir el primer presidente «schifo» de Colombia y usted, en sus cálculos mal hechos, los ayuda

Por mi parte, lucharé contra las mafias y su capitalismo ilegal, dado que su poder mortífero ha desencadenado el genocidio en Colombia, se han ido contra mi pueblo, y lo esclavizan en territorios abandonados por el Estado colombiano hace mucho tiempo, un Estado que en décadas ha abandonado territorios y pueblos en Colombia y porque, en la historia del mundo, la mafia logró cooptar un estado, y fue el estado colombiano, y por ellos se desató un genocidio, que nadie investiga, millones de campesinos desplazados y muertos».

El presidente Gustavo Petro, replica igualmente al exministro Juan Carlos Pinzón, quien le dijo al mandatario que «mejor se callara»:

«A Juan Carlos Pinzón le recomendaría que antes de hablar, diga que tiene un tío preso por narcotráfico en EEUU, yo no tengo ningún familiar siquiera comprometido en esas aventuras codiciosas», le indica y añade:.

«Casi todos los que fueron a EEUU tienen familiares cercanos metidos en el narco y en los narcoparas. Es la doble moral de una política fracasada que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados».

Por otra parte, el primer mandatario se refiere a los bombardeos de embarcaciones por parte de EE.UU.

«Que vayan seis personas en una lancha rápida no lleva a una sospecha por narcotráfico, dado que las lanchas con narcóticos necesitan el menor peso humano posible para aumentar carga y aumentar velocidad», afirma.

Y concluye: «Han sido asesinadas seis personas del Caribe y su nacionalidad de procedencia es Trinidad y Tobago.

En otro extenso trino, el presidente Gustavo Petro se refiere a los cultivos ilícitos en Colombia, y subraya que Naciones Unidas ya se pronunció y dijo que el dato de potencial de producción de cocaína que dio estaba mal construido, y está corrigiendo.

Pero, añade, ese mismo dato es el que usó el gobierno para descertificar a Colombia y poner al presidente y su familia en la lista OFAC, una injusticia de tamaño global. El presidente de los EEUU no cogió la cifra falsa y el enjambre de calumnias de los cipayos colombianos por error».

Advierte que astutamente uso el error y a la oposición colombiana, para aumentar el control sobre Colombia y para darle fuerza a su intento por apoderarse lo más baratamente posible, en dinero y no en vidas, del petróleo de Venezuela.

Este es el texto integral de este trino:

El cuadro de cultivos de hoja de coca en Colombia, por satélite, enseña mucho:

1. El ascenso de los cultivos de hoja de Coca comienza en el año 2013, gobierno Santos, ante el impacto de la prohibición del glifosato por aspersión aérea que envenena y enferma la tierra y la gente en Colombia.

2. La tendencia al ascenso se interrumpe con el acuerdo de paz con las Farc y el comienzo del programa PNIS de sustitución voluntaria de cultivos. La sustitución voluntaria de cultivos es un acuerdo entre las Farc y Santos que el gobierno de EEUU avaló, incluso la ley colombiana permite que en procesos de paz avanzados se puede detener una extradición, esas son leyes de la república de Colombia que no se hicieron en mi gobierno.

Los acuerdos de paz de las Farc y Santos son declaración unilateral de estado ante el consejo de seguridad de Naciones Unidas, de obligatorio cumplimiento. EEUU como estado, avaló ese procedimiento

3. Cuando el pueblo colombiano elige a Duque con mi oposición, se deshace el programa PNIS, se vuelve a la erradicación forzosa manual por presión de los EEUU. Agentes de la DEA trataron de destruir el proceso de paz con el fiscal general Néstor Humberto Martínez y algunos volvieron a las armas.

4. Desde el año 2021, en el gobierno de Duque se disparan los cultivos de hoja de coca, a pesar que se erradican forzosamente 130.000 hectáreas en el año 2020, tal como quería el nuevo gobierno de los EEUU.

Mafias dentro de la policía de Colombia se robaron los dineros de esa erradicación y pasaron cifras falsas, y la acción forzada contra el campesinado hizo que éste resembrara, condenando al fracaso el programa elaborado en Washington.

El año en que se erradicaron 130.000 hectáreas, solo decrecieron los cultivos, según satélite y ONU, 7.000 hectáreas. Fracaso total y EEUU perdió su dinero.

5. Cuando recibí el país de manos de Duque, habían sembradas 230.000 hectáreas de hoja de coca, mi gobierno trató de reparar el PNIS de Santos destruido por Duque y comenzó otro programa de sustitución voluntaria de cultivos ligada ya no al esfuerzo individual, sino al esfuerzo colectivo y territorial que ya está en plena implementación.

6. EEUU no analiza los porcentajes de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, si lo hubiera hecho con el dato del 2024, se daría cuenta que es en mi gobierno donde la tasa de crecimiento decrece, y su tendencia va a cero, 13% crecieron en 2022, 9%,en 2023, 3% en 2024. En 2013 había alcanzado 111% y en 2021, fue de 42%.

Y menos, analizan que para el año 2023, en el informe mismo de la ONU, se afirma que 80.000 hectáreas están abandonadas desde hace 3 años, casi todas en la selva amazónica y en 2024 van 22.000 hectáreas sustituidas voluntariamente por los campesinos.

Menos se analiza que cada vez que se va a forzar la erradicación se fracasa y hay violencia y cada vez que buscamos el apoyo campesino, tenemos éxito

La prensa, sabiendo estos datos, no los presenta. Naciones Unidas ya se pronunció y dijo que el dato de potencial de producción de cocaína que dio estaba mal construido, y está corrigiendo. Ese mismo dato es el que usó el gobierno para descertificar a Colombia y poner al presidente y su familia en la lista OFAC, una injusticia de tamaño global

El presidente de los EEUU no cogió la cifra falsa y el enjambre de calumnias de los cipayos colombianos por error.

Astutamente uso el error y a la oposición colombiana, para aumentar el control sobre Colombia y para darle fuerza a su intento por apoderarse lo más baratamente posible, en dinero y no en vidas, del petróleo de Venezuela.

Cualquiera que sea el régimen de gobierno de Venezuela, el dueño del petróleo venezolano es el pueblo venezolano y el dueño de las decisiones del gobierno colombiano son del pueblo colombiano.

La prensa y la banca nacional ayudan y sirven a un acto arbitrario que va contra el derecho de gentes y la democracia global.