Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 26 de octubre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 26 de octubre de 2025. ¡Toma nota!

De acuerdo con el IDIGER, en la madrugada de este domingo, se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

En la mañana, se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas dispersas, especialmente en el sur de la ciudad.