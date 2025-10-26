Cortes de luz este lunes 27 de octubre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 27 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Paz. De la carrera 27 a la carrera 29 entre la calle 63 a la calle 67 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Siete de Agosto. De la carrera 25 a la carrera 27 entre la calle 63 a la calle 65 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio El Remanso. De la carrera 86 a la carrera 88 entre la calle 78 sur a la calle 80 sur – Desde las 7:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Barrio San Diego Bosa. De la calle 77 sur a la calle 79 sur entre la carrera 79 a la carrera 81 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 12:45 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chicó. De la calle 87 a la calle 89 entre la carrera 12 a la carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Retiro. De la calle 82 a la calle 84 entre la carrera 11 a la carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Espartillal. De la calle 81 a la calle 83 entre la carrera 10 a la carrera 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 85 a la calle 88 entre la carrera 10 a la carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Guadual. De la carrera 95 a la carrera 97 entre la calle 15 a la calle 17 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz. De la calle 52 sur a la calle 54 sur entre la carrera 2 a la carrera 4 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Ramajal. De la carrera 5 este a la carrera 7 este entre la calle 29 sur a la calle 32 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio San Rafael Usme. De la calle 57 sur a la calle 59 sur entre la carrera 14 este a la carrera 16 este – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio San Vicente. De la carrera 5 este a la carrera 7 este entre la calle 34 sur a la calle 36 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Santa Rita Sur Oriental. De la calle 53 sur a la calle 55 sur entre la carrera 3 este a la carrera 9 este – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Lourdes. De la calle 2 a la calle 4 entre la carrera 1 a la carrera 3 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba I. De la calle 193 a la calle 196 entre la carrera 43 a la carrera 57 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Mirandela. De la calle 184 a la calle 186 entre la carrera 44 a la carrera 50 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San José de Bavaria. De la carrera 66 a la carrera 69 entre la calle 179 a la carrera 184 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.