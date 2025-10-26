Trump proyecta posibles operaciones militares desde el mar hacia tierra en Venezuela y Colombia

–El presidente estadounidense, Donald Trump, planea informar a los miembros del Congreso del país sobre la posible ampliación de operaciones militares en Venezuela y Colombia, afirmó este domingo el senador Lindsey Graham.

En una conversación con CBS News, el legislador estadounidense declaró que los ataques terrestres contra territorio venezolano son «una posibilidad real». En este contexto, agregó que el mandatario estadounidense le dijo que planea informar a los miembros del Congreso cuando regrese de su gira en Asia sobre «posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia».

«Así que habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión desde el mar hacia tierra. Apoyo esa idea, pero creo que él [Trump] tiene toda la autoridad que necesita», aseveró.

Cuando se le preguntó si se utilizarán fuerzas militares en tales operaciones terrestres, se limitó a decir que el líder estadounidense detallará todo más adelante. «Creo que el objetivo final es asegurarse de que Venezuela y Colombia no puedan utilizarse para envenenar a Estados Unidos», declaró. «Vamos a utilizar la fuerza militar como lo hicimos en el pasado para proteger nuestro país», manifestó.

El jueves, Donald Trump prometió que Washington pronto realizará operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina. «Ahora [las drogas] están entrando por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije qué será lo siguiente, la tierra será lo siguiente, y quizá vayamos al Senado, quizá vayamos al Congreso, y se lo contemos», indicó entonces. Luego, dijo que «muy pronto» EE.UU. detendrá «la entrada de todas las drogas por tierra». (Información RT).