Indicadores Económicos
Ariel Cabrera
Publicado el domingo octubre 26, 2025

-Dólar TRM $ 3,858.63 (vigente para 27 de octubre)
-Euro $ 4,513.90
-Bitcoin US$ 110.742.20

Tasa de Interés
-DTF: 8,65%
-UVR: $ 395,45
-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,18
-Petróleo Brent US$ 61,45