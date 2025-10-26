Bogotá suma seis nuevas medallas en la quinta jornada de los Juegos Intercolegiados 2025

Foto: IDRD

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa celebramos el talento y la disciplina de nuestros jóvenes deportistas que dejan en alto el nombre de la capital. Empezó la segunda fase de competencias en la ciudad de Palmira en Valle del Cauca, con el arranque este viernes de las disciplinas de judo, karate, baloncesto 3×3 y paranatación en el marco de las justas intercolegiadas en su fase final. Los deportistas del Equipo Bogotá ya suman seis medallas.

En judo, Bogotá sumó más medallas a su cuenta particular con dos platas gracias a Camilo Valbuena y Adrián Giraldo en kata por equipos juvenil y en femenino con Silvana Vera e Isabela Martínez, en kata prejuvenil.

El karate también entregó satisfacciones y 4 podios con el oro de Juan Esteban Barreto en menos de 55 kilos juvenil, plata para Naela Villareal en kata individual y bronce en más de 47 kilos prejuvenil, y bronce con Salomé Beltrán en la división de menos de 47 kilogramos. Pesas y ajedrez también verán acción este fin de semana.

En la ciudad de Cali, la jornada no tuvo competencias pues el paratletismo se enfocó en sus clasificaciones funcionales y el tenis mesa, en los primeros entrenamientos. Ambas disciplinas comienzan este sábado, en el estadio Pedro Grajales e instalaciones de la Liga Vallecaucana ubicada en el complejo Alberto Galindo, respectivamente.

En la tabla general de medallería, Bogotá marcha en tercer lugar con 36 oros, 22 platas y 32 bronces para un total de 90 podios. Antioquia es primera con 45 doradas seguida por la delegación local con 39.