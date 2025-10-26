Participe este domingo 26 de octubre en la caminata por la prevención del ataque cerebrovascular

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Con el fin de incentivar la adopción de hábitos de vida saludable que permitan una oportuna gestión del riesgo en salud, así como mejorar la calidad de vida de las personas, y en el marco del Día Mundial de la Prevención del Ataque Cerebrovascular (ACV), la Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a los bogotanos y bogotanas a participar de una caminata este domingo 26 de octubre, 8:00 a. m desde el Parque Nacional hasta la calle 26 en el Parque Renacimiento. ¡Revisa los detalles y participa!

Cada 29 de octubre se conmemora esta fecha, por lo que e Distrito se suma con esta actividad que estimula una práctica saludable como lo es el ejercicio físico regular, fundamental en la prevención del ataque cerebrovascular y otras enfermedades crónicas no transmisibles

“Con esta caminata en Bogotá, queremos sensibilizar a la población sobre la necesidad de prevenir un ataque cerebrovascular, ya que es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Es importante que seamos conscientes de cuáles son los factores de riesgo, signos de alarma y cuándo es oportuna la consulta para reaccionar a tiempo”, afirmó Linda Ariza, subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento (e) de la Secretaría Distrital de Salud (SDS)..

La caminata, que se desarrollará en alianza con el sector Movilidad y el IDRD, tendrá como punto de encuentro y partida el Parque Nacional, a partir de las 8:00 a. m., con un recorrido que irá por toda la carrera Séptima hasta la calle 26, el cual seguirá por la avenida El Dorado hasta el Parque El Renacimiento, donde finalizará con una sesión de yoga.

“Invitamos a los habitantes de Bogotá participar de esta jornada de actividad física, la cual es totalmente gratis y apta para todos los miembros de la familia. No solo será un espacio en pro de nuestra salud física, sino también en pro de nuestra salud mental”, expresó Ariza.

Factores de riesgo y signos de alarma de un Accidente Cardiovascular (ACV)

Dentro de los factores de riesgo de un Accidente Cardiovascular (ACV) se encuentran: presión arterial alta, colesterol alto, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, sedentarismo, mala alimentación, diabetes y fibrilación auricular (arritmia cardiaca).

Para un diagnóstico oportuno, se debe tener en cuenta los siguientes signos y síntomas:

Cara torcida: sonrisa desigual o caída de un lado.

Ojo con visión borrosa: pérdida repentina de visión en uno o ambos ojos.

Rápida debilidad: en un brazo, una pierna o medio lado del cuerpo.

Raro para hablar: dificultad para hablar o entender, habla enredada.

Emergencia: Llamar a la Línea de Emergencias 123 o ir a urgencias de inmediato.

Algunos datos relevantes sobre los Accidentes Cardiovasculares (ACV)