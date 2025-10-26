Hay Ley Seca en Bogotá este domingo 26 y lunes 27 de octubre por jornada de elecciones
Foto: Archivo Alcaldía Mayor de Bogotá.
Hay Ley Seca este domingo 26 y lunes 27 de octubre de 2025 en Bogotá. La medida rige desde 3:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 a. m. del lunes y restringe la comercialización de cualquier tipo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio, así como el consumo en entornos públicos. Le Ley Seca fue adoptada Alcaldía Mayor de Bogotá para garantizar la tranquilidad y seguridad de la jornada de elecciones que se tiene prevista este domingo 26 de octubre.
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) indicó que la medida se adopta a solicitud de la Policía de Bogotá.
«Con motivo de la jornada de consultas internas de partidos y movimientos políticos convocadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil este domingo, 26 de octubre, el Gobierno distrital anunció que habrá Ley Seca desde las 3:00 a. m. del domingo, 26 de octubre hasta las 6:00 a. m. del lunes, 27 de octubre de 2025», explicó la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).
La medida de Ley Seca regirá en las 20 localidades de Bogotá.
«La medida se adopta a solicitud de la Policía de Bogotá, ante la demanda de capacidades operativas requeridas para garantizar la seguridad durante la jornada y con el fin de ofrecer plenas garantías a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos. Para la Administración Distrital es prioritario garantizar la seguridad y la convivencia en toda la ciudad», señaló la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su cuenta en la red social X.