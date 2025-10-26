Hay Ley Seca en Bogotá este domingo 26 y lunes 27 de octubre por jornada de elecciones

Foto: Archivo Alcaldía Mayor de Bogotá.

Hay Ley Seca este domingo 26 y lunes 27 de octubre de 2025 en Bogotá. La medida rige desde 3:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 a. m. del lunes y restringe la comercialización de cualquier tipo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio, así como el consumo en entornos públicos. Le Ley Seca fue adoptada Alcaldía Mayor de Bogotá para garantizar la tranquilidad y seguridad de la jornada de elecciones que se tiene prevista este domingo 26 de octubre.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) indicó que la medida se adopta a solicitud de la Policía de Bogotá.

«Con motivo de la jornada de consultas internas de partidos y movimientos políticos convocadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil este domingo, 26 de octubre, el Gobierno distrital anunció que habrá Ley Seca desde las 3:00 a. m. del domingo, 26 de octubre hasta las 6:00 a. m. del lunes, 27 de octubre de 2025», explicó la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).

La medida de Ley Seca regirá en las 20 localidades de Bogotá.