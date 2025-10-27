Así reaccionaron los precandidatos al resultado de la consulta popular de Pacto Histórico

–Los precandidatos David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, que el pasado jueves oficializaron una alianza con miras a las elecciones presidenciales de 2026, reconocieron que el movimiento político del presidente Gustavo Petro sigue vivo y no se puede subestimar.

«Pasar de 11 millones de votos en las presidenciales a un poco más de 2 millones en la consulta es un mensaje claro: el país exige una transformación», afirmó Galán.

Advirtió que «el Pacto Histórico no perdió votos: perdió la confianza del país» y puntualizó: «Las puertas están abiertas para quienes crean en la transformación. Junto a David Luna y Mauricio Cárdenas «estamos construyendo una opción que devuelva estabilidad, confianza y resultados. Por eso necesitamos propuestas y soluciones, no más excusas», explicó Juan Manuel Galán.

David Luna indicó que el resultado de la consulta tiene que ser un llamado de atención para todos los que creemos en la sensatez, en la democracia y en el futuro de Colombia».

Lo de hoy es un mensaje claro: el Pacto sigue vivo. No podemos celebrar una derrota ni subestimar a quienes, a pesar del caos y la decepción, siguen organizados y movilizados. Este resultado tiene que ser un llamado de atención para todos los que creemos en la sensatez, en la… pic.twitter.com/pgzXxgYCnx — David Luna (@lunadavid) October 27, 2025

En igual sentido se pronunció Mauricio Cárdenas: «El resultado de hoy manda un mensaje claro: o nos unimos o nos vuelve a ganar el Pacto Histórico». Y subrayó que no se le va a derrotar con falsos triunfalismos. «Les ganaremos con argumentos, propuestas y con el corazón».

Al Pacto Histórico y al Frente Amplio los vamos a derrotar. Propongo una alternativa que defienda nuestras instituciones, la seguridad y una economía sana impulsada por la inversión privada, que está postrada. No los vamos a derrotar con falsos triunfalismos. Les ganaremos con… https://t.co/uvIrnEo0ru — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) October 27, 2025

El resultado de hoy manda un mensaje claro: o nos unimos o nos vuelve a ganar el Pacto Histórico. pic.twitter.com/hQhGkFg2yP — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) October 27, 2025

Por su parte, María Fernanda Cabal preguntó ¿Qué celebrarán? Hace cuatro años la consulta del Pacto Histórico fue de 5,8 millones de votantes. Hoy lograron un poco más de 2 millones. Además al hacer consulta para las listas al Congreso movieron gente. Pero ni así».

Llama la atención que hubiera una votación más alta en la Consulta que nos costó $200.000 millones de pesos se produjera en zonas de alto narcotráfico y presencia de grupos terroristas. pic.twitter.com/Oqeu8THpR3 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 27, 2025

Paloma Valencia, también precandidata de Centro Democrático:

El gobierno Petro y el petrismo deben recibir el mensaje: perdieron más de la mitad de sus seguidores. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 27, 2025

Entre tanto, Vicky Dávila, alertó que «Iván Cepeda es muy peligroso para Colombia». Por ello indicó: «Unidos, millones de valientes, vamos a derrotarlo en primera vuelta, y a Petro, su Gobierno corrupto, las mafias, los criminales y la cocaína. Colombia será diferente y mejor».

Iván Cepeda ganó la consulta del petrismo. Es el candidato de PETRO y de sus AMIGOS y quiere seguir la obra destructora de este Gobierno corrupto. Cepeda es una amenaza para Colombia, porque tendrá a disposición el poder del aparato del Estado. Millones de valientes tenemos que… pic.twitter.com/9xfWyGp5GZ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 26, 2025

Iván Cepeda es muy peligroso para Colombia. UNIDOS, millones de VALIENTES, vamos a derrotarlo en primera vuelta, y a Petro, su Gobierno corrupto, las mafias, los criminales y la cocaína. Colombia será diferente y mejor. https://t.co/TVTlL6an3A pic.twitter.com/RsqHXktF2D — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 27, 2025

Los únicos precandidatos que felicitaron a Cepeda fueron Juan Fernando Cristo y Roy Barreras.

Juan Fernando Cristo, tras felicitar a Cepeda, insistió en la propuesta que le hizo la víspera en una carta al igual que a Carolina Corcho y Roy Barreras, en medio de la consulta popular, sobre la formación de un «Frente Amplio», con miras a las elecciones presidenciales del próximo 2026.

Al respecto, Cristo advirtió a Cepeda: «Ahora es importante definir qué significa el Frente Amplio y cuál debe ser su propósito para enfrentar los grandes desafíos del país».

«Esta elección no puede reducirse, como algunos sugieren, a escoger el candidato del presidente Petro. EI Frente Amplio debe ir más allá del actual mandato presidencial, como lo hicieron en su momento la Concertación chilena o el Frente Amplio uruguayo. Debemos ser capaces de definir políticas de Estado duraderas, basadas en la deliberación y los acuerdos, para superar la guerra y la desigualdad: los dos mayores males que aquejan a nuestra nación. Ello supone también decirle al país cuáles políticas y reformas deben continuar y cuáles requieren ser rectificadas», precisó Cristo en su misiva.

«Los invito, entonces, a que una vez concluida la etapa de selección del candidato único del Pacto Histórico en la consulta del 26 de octubre, nos sentemos con serenidad a debatir a fondo estos y otros temas, para promover un debate de propuestas y programas, como espera la mayoría de colombianos. Debemos pasar de los insultos y las descalificaciones a una propuesta seria y concertada, que represente a millones de compatriotas que no quieren volver al pasado, más allá de sus reparos frente a la actual gestión de gobierno», concluyó.

Mientras tanto, Roy Barreras afirmó:

«Felicitaciones a @IvanCepedaCast, ganador de la consulta del @pacto candidato legítimo de la izquierda, senador valiente, defensor incansable de derechos humanos , compañero en la lucha por la paz y amigo entrañable! Triunfo inobjetable de una izquierda luchadora y comprometida con el cambio social».

Barreras también felicitó al jefe del Estado.

Felicitaciones también al Presidente @petrogustavo , líder natural del @pacto . Los centenares de miles de ciudadanos que salieron a votar hoy y eligieron al Senador @IvanCepedaCast como candidato legítimo de la izquierda y a los próximos congresistas del pacto, a pesar de las… — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 26, 2025

Una democracia donde hay participación es una democracia viva. Por eso felicito el ejercicio de organización y compromiso que la izquierda demostró ayer con el país. Desde las ideas liberales y el centro de la transformación, hay que encontrarnos en el Frente Amplio, para… pic.twitter.com/Dk8U6l7gvn — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 27, 2025

De hecho, Barreras respaldó la propuesta de Juan Fernando Cristo sobre el Frente Amplio.

«El Frente Amplio es un escenario potencialmente ganador al que podrían acudir , además de la izquierda que se expresó hoy vigorosamente, militantes y dirigentes de los tres partidos de origen histórico liberal como el @partidodelaucol, si asi lo deciden, la @LaFuerza y sobretodo los ciudadanos de CENTRO que no militan en partidos y que también quieren un país justo y que exigen soluciones, seguridad, estabilidad y certezas. Un frente amplio es con todos ellos o no será porque dos millones y medio de votos son un éxito pero aún estamos lejos de 12 millones necesarios para ganar la Presidencia. Se necesitan 10 millones más».