Petro revela cuál sería y de dónde saldrá su partido predilecto para las elecciones presidenciales del 2026

–El presidente Gustavo Petro le dio este lunes un abierto espaldarazo a la iniciativa de su exministro del Interior y actual precandidato Juan Fernando Cristo de conformar un «Frente Amplio», con miras a las elecciones presidenciales del próximo 2026. Y, además de proponer un nombre para ese movimiento político, el jefe del Estado reveló cuál sería su partido «predilecto».

Al especto, en su cuenta en X, el primer mandatario consideró importante que «ahora se articule el Frente Amplio» y propuso llamarlo «Frente Humano».

Además indicó que este movimiento debe ser integrado «con candidatos presidenciales de partido verde, la nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo».

Y enfatizó: «Ese sería mi partido predilecto».

Carta a @carolinacorcho, @IvanCepedaCast y @RoyBarreras .

El Frente Amplio puede ser una buena idea para aglutinar distintas fuerzas políticas comprometidas con las reformas. Pero no puede ser una simple coalición mecánica para escoger un candidato en marzo. pic.twitter.com/LRIb4W41Do — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 26, 2025

En otro trino, el jefe del Estado destacó que en la consulta popular de Pacto Histórico «casi tres millones de personas salieron ayer de sus casas a las urnas a expresarme su amor y solidaridad ante la arbitrariedad» y recabó sobre el mensaje que el resultado de la jornada electoral le envió a su homólogo estadounidense Dolad Trump.

«Me siento tranquilo, Trump ha decidido criminalizar, cómo extranjero, una política pública interna de Colombia. Nosotros decimos No al improperio», agregó.

Además puntualizó: «Ya queda notificado al mundo que la principal fuerza política de Colombia con red real en al vereda campesina y el barrio popular de Colombia es a la que pertenezco. Tiene los arrestos de ganar el próximo gobierno».

Igualmente señaló que «Trump en vez de aislarnos del poder nos acerco a él» y complementó:

«No sé puede concretar una política antidrogas eficaz sin contar con nosotros. O se nos escucha o caen en la ineficacia absoluta».