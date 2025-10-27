Bogotá rechaza amenazas a equipo comisarial de Ciudad Bolívar y activa medidas de protección

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) rechazan de manera contundente las amenazas recibidas al equipo de la Comisaría de Familia Ciudad Bolívar 1, quienes desarrollan una labor fundamental en la protección de los derechos de las familias en los territorios. El Distrito con apoyo de las autoridades, adelanta acciones para proteger a los funcionarios comisariales.

Una vez conocida la situación, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la Subdirección para la Familia, activó el protocolo de atención de amenazas, orientadas a salvaguardar la integridad y seguridad de los servidores públicos adscritos a dicho despacho, así como a coordinar con las autoridades competentes las medidas pertinentes de prevención y protección.

Roberto Angulo, secretaría Distrital de Integración Social expresó: «La Secretaría de Integración Social no tolera y rechaza de manera tajante cualquier acto de intimidación contra quienes protegen los derechos de las familias. Nuestra prioridad es su seguridad y la continuidad de la atención a la ciudadanía. Acompañaremos a nuestro equipo con acciones inmediatas y pertinentes en articulación con las autoridades que nos permitan salvaguardar la vida de nuestros funcionarios”.

Como parte de las acciones adelantadas, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) estableció contacto con los comisarios de familia, con el propósito de obtener la contextualización de los hechos y orientar sobre el procedimiento a seguir, en el marco del protocolo de amenazas, recomendando la presentación inmediata de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Posteriormente, se efectuó comunicación con la Subdirección Administrativa y Financiera, responsable de la supervisión de los contratos de transporte y vigilancia, con el fin de activar acciones de apoyo inmediato.

El despacho comisarial interpuso la denuncia penal el día 23 de octubre de 2025. Con base en los anterior, se ofició a las siguientes entidades para que activaran las rutas de protección y de investigación:

Fiscalía General de la Nación.

Comandante de la Estación Ciudad Bolívar de la Policía de Bogotá.

Unidad Nacional de Protección (UNP)

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y su Unidad de Derechos Humano a fin de garantizar la activación integral de las rutas de seguridad y acompañamiento.

Ese mismo día, se llevó a cabo una reunión con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Estación Ciudad Bolívar de la Policía de Bogotá en las instalaciones de la Comisaría de Familia con el objetivo de revisar la situación de amenazas y coordinar medidas de protección conjuntas que permitan mitigar situaciones de riesgo.

Estas acciones reflejan una respuesta articulada e inmediata con las entidades locales, con el fin de garantizar la integridad, seguridad de los equipos comisariales y la continuidad del servicio.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) conntinuarán realizando el seguimiento a los compromisos adquiridos con la Policía de Bogotá, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Subdirección Administrativa y Financiera, para asegurar la implementación de las medidas adoptadas.

La denuncia penal interpuesta por parte de la comisaria ya cuenta con un fiscal asignado, con quien el Despacho Comisarial ya adelantó conversaciones con la finalidad de darle celeridad a la investigación.