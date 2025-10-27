Trabajo sí hay: Acceda a 60 vacantes para operarios de aseo este lunes 27 de octubre en Engativá

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 60 vacantes laborales para operarios y operarias de aseo con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo este lunes 27 de octubre de 2025 en en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 100 de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Son 60 vacantes disponibles son o sin formación formal. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresas aliada Casa Limpia buscan personal para ocupar vacantes laborales como operarios u operarias de aseo.

Principales funciones del cargo: servicios de aseo y limpieza requiere para su equipo de trabajo personas con disponibilidad inmediata para trabajar, buena actitud para aprender y ejercer actividades de limpieza y mantenimiento de los clientes que contraten los servicios. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

No necesitas experiencia previa, solo saber leer y escribir.

Con o sin formación o educación formal.

Lleva tu hoja de vida impresa y documento de identidad.

Asiste este lunes 27 de octubre de 2025, de 8:00 a .m. a 12:00 m. a la avenida El Dorado o calle 26 #100-80.

Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Conoce más detalles de la convocatoria de ‘Talento Capital’ de este lunes 27 de octubre, en la siguiente pieza gráfica de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.