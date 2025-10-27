Cortes de luz este martes 28 de octubre de 2025 en Bogotá y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 28 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Restrepo Occidental. De la calle 16 sur a la calle 18 sur entre la carrera 25 a la carrera 27 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio La Cabrera. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 84 a la calle 87 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Muelle. De la calle 62 a la calle 64 entre la carrera 104 a la carrera 106 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Barrio El Minuto de Dios. De la carrera 73 a la carrera 75 entre la calle 79 a la calle 82 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Puerta de Teja. De la carrera 95 a la carrera 97 entre la calle 24 a la calle 26 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio III. De la carrera 89 a la carrera 91 entre la calle 1 a la calle 5 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Pensilvania. De la carrera 31 a la carrera 33 entre la calle 9 a la calle 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Inglés. De la carrera 28 a la carrera 33 entre la calle 40 sur a la calle 42 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Aguas Claras. De la calle 11 sur a la calle 15 sur entre la carrera 21 este a la carrera 23 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Hoya San Cristóbal. De la calle 11 sur a la calle 13 sur entre la carrera 22 este a la carrera 24 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Los Libertadores. De la carrera 10 este a la carrera 12 este entre la calle 54 sur a la calle 60 sur – Desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Nueva Delhi. De la calle 60 sur a la calle 62 sur entre la carrera 11 a la carrera 13 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Localidad de Suba

Barrio Suba Cerros. De la calle 151 a la calle 155 entre la carrera 86 a la carrera 89 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Suba Urbano. De la carrera 89 a la carrera 91 entre la calle 151 a la calle 153 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Quesada. De la carrera 13 a la carrera 16 entre la calle 50 a la calle 52 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 149 a la calle 151 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Venecia Occidental. De la calle 44 sur a la calle 46 sur entre la carrera 53 a la carrera 55 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio La Cita. De la carrera 1 a la carrera 3 entre la calle 166 a la calle 168 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Molinos Norte. De la calle 112 a la calle 114 entre la carrera 8 a la carrera 10 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Rincón del Chicó. De la calle 100 a la calle 102 entre la carrera 13 a la carrera 15 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Usaquén. De la calle 112 a la calle 114 entre la carrera 4 a la carrera 6 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, en Cundinamarca

Sector Delicias, de la calle 34 a la calle 36 entre la carrera 1 a la carrera 3. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.