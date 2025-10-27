    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 27 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 27 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6872 – La 5ta 5 – Tarde 6642 – La 5ta 1

    Culona
    Día 4534 – Noche 1971

    Astro Sol
    3027 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    7198 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 1340 – La 5ta 9 – Noche 1916

    Chontico
    Día 8101 – La 5ta 8 – Noche 4012 – La 5ta 9

    Cafeterito
    Tarde 0876 – La 5ta 6 – Noche 2579 – La 5ta 6

    Sinuano
    Día 3054 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 621 – Noche

    Play Four
    Día 7749 – Noche

    Samán
    Día 4521

    Caribeña
    Día 6224 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 4269 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 3961 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6826 – La 5ta 3 – Tarde 5496 – La 5ta 4

    Ariel Cabrera
