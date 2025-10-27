Cuatro medallas para el Equipo Bogotá en el Campeonato Iberoamericano de BMX Racing en Brasil

Foto: IDRD

Una sobresaliente actuación tuvo el Equipo?Bogotá en el Campeonato Iberoamericano de BMX Racing, disputado en Río de Janeiro, Brasil, donde sus representantes sumaron tres medallas de plata y una de bronce al medallero nacional. Los deportistas de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa demostraron una vez más su nivel competitivo y la fortaleza del proceso formativo que impulsa el BMX en la capital.

La actuación más destacada fue la de Carlos Ramírez, quien conquistó la plata en la categoría élite, marcando su regreso a las competencias internacionales tras un año de recuperación por la lesión sufrida en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su desempeño fue recibido con entusiasmo por la delegación nacional y la comunidad deportiva.

También sobresalieron Fabián Sánchez, segundo en la categoría junior, y Luisa Moreno, plata en la división sub-23. El equipo completó su brillante participación con la medalla de bronce obtenida por Marian Verano en la categoría U23, consolidando así una destacada presentación del BMX bogotano en el certamen continental.