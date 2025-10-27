-Dólar TRM $ 3,844.20 (vigente 28 de octubre)

-Euro $ 4,486.20

-Bitcoin US$ 114.665,60

Tasa de Interés

-DTF: 8,63%

-UVR: $ 395,49

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,12

-Petróleo Brent US$ 61,56