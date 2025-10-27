Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes octubre 27, 2025 -Dólar TRM $ 3,844.20 (vigente 28 de octubre) -Euro $ 4,486.20 -Bitcoin US$ 114.665,60 Tasa de Interés -DTF: 8,63% -UVR: $ 395,49 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,12 -Petróleo Brent US$ 61,56 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorCuatro medallas para el Equipo Bogotá en el Campeonato Iberoamericano de BMX Racing en Brasil Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 28 de octubre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Súper Intendencia Transporte investigará a Cooperativa Oasis por accidente en Chinauta Carlos Martinez martes marzo 23, 2010 Economía Slow Fashion, la moda sostenible que busca generar conciencia Manuel Reyes Beltran martes noviembre 22, 2016 Nacional Gobierno suspendió traslado de estatuas de San Agustín Paola Hernandez miércoles noviembre 13, 2013 Nacional Policía reanuda erradicación de cultivos ilícitos en Nariño Iván Briceño jueves enero 28, 2010