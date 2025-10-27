Nueva EPS: SuperSalud comienza auditoría forense sobre malas prácticas y actos de fraude o corrupción

–La Superintendencia Nacional de Salud inició una auditoría forense a la intervenida Nueva EPS, la cual se concentrará en identificar posibles irregularidades concentradas en desviaciones, malas prácticas y actos de fraude o corrupción entre los años 2019-2024 y el primer semestre de 2025

El proceso corre a cargo de la firma SAG Assesment & Consulting, que investigará contratación, facturación, pagos, tecnología, ingresos, entre otros, atendiendo el llamado de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud y con el compromiso de identificar de manera certera irregularidades en los diferentes procesos que traía la Entidad en años anteriores, precisó la Agente Interventora de Nueva la Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón.

Dijo que las firmas SAG Assesment & Consulting, con amplia experiencia en sistemas de prevención de lavado de activos y situaciones de fraude, y RATSEL – especializada en gestión integral de riesgos corporativos, deberán entregar

resultados en los siguientes aspectos:

-Trazabilidad completa del flujo de recursos públicos asignados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS-.

-Identificación de irregularidades, malas prácticas, desviaciones, actos de corrupción o fraude que afecten el flujo de recursos del SGSSS.

-Razonabilidad de la información financiera y contable de NUEVA EPS EN INTERVENCIÓN.

-Dictamen, anexo probatorio y riesgos de las conductas evidenciadas, así como identificación de posibles responsables.

-Análisis de estados financieros e información contable para las vigencias con o sin cierre, que permita identificar presuntos actos de fraude en la presentación de los Estados Financieros (No dictaminar ni certificar estados financieros).

-Reconstrucción de hechos económicos: Se analizarán los flujos financieros y contractuales para determinar su impacto real en los estados financieros auditados.

La auditoría se concentrará en investigar procesos relacionados, que permitan identificar posibles irregularidades concentradas en desviaciones, malas prácticas y actos de fraude o corrupción en las áreas de:

-Contratación: aspectos relacionados con la modalidad contractual, giro, costo asociado, servicios, tarifas,-concentración y variaciones y demás aspectos relacionados con la prestación de servicios y proveedores de tecnología.

-Facturación: ciclo del costo médico, radicación, autorización, conciliación,-devoluciones, glosas, reservas técnicas, cuentas por pagar y pago por fuentes de financiación.

-Pagos: auditar y determinar la razonabilidad de los giros realizados desde las diferentes fuentes de financiación respecto del reconocimiento del costo y el gasto.

-Auditoria a cuentas médicas: eficiencia y razonabilidad del proceso de cuentas médicas realizada bajo la normatividad y servicio prestado.

-Control y auditoria: auditar investigativamente los estándares de control interno y gobierno corporativo.

-Tecnología: controlar y hacer seguimiento a los procesos, niveles de seguridad, automatización y fraude en los sistemas de información de la EPS.

-Contabilidad: análisis de impacto tributario de las deficiencias propias de NUEVA EPS EN INTERVENCIÓN respecto de indicios o malas prácticas evidenciadas, producto de la auditoria forense.

-Ingresos: auditar y analizar ingresos PBS, No PBS y otros, razonabilidad de estos con la base de afiliados, libros contables, giros y extractos entre otros.

«La salud de nuestros afiliados está asegurada. Está Auditoría que anunciamos no afectará la continuidad de los servicios de salud que ofrecemos, llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo que garantice la prestación de servicios y esta auditoria hace parte de ese compromiso y transparencia, en el que hemos venido avanzando y que nos permite asegurar que Nueva EPS continua su operación» afirmó la interventora Gloria Libia Polanía Aguillón.