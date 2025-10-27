UNGRD mantiene alertas en el Archipiélago de San Andrés y la Costa Caribe por efectos del Huracán Melissa

–El huracán Melissa, ahora de categoría 5, se encuentra al sur de Jamaica y avanza lentamente hacia el occidente. Su presencia continúa afectando el Caribe central y occidental, con lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre el área marítima y algunas zonas del norte y centro del país.

Ante las condiciones de mar y viento, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) mantiene el estado de Aviso para las Islas Cayos del Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el estado de Vigilancia para el litoral Caribe colombiano, que incluye los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá), Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, además del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La Dirección General Marítima (DIMAR) reportó vientos fuertes y aumento del oleaje, con alturas de ola que pueden alcanzar hasta cuatro metros en altamar y tres metros en áreas cercanas a la costa. Estas condiciones se mantendrán durante las próximas 24 horas, en especial sobre las Islas Cayos del Norte del Archipiélago, donde el mar podría continuar agitado.

La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) informó que el huracán Melissa, avanza lentamente en dirección occidente, ubicado a 203 km al sur de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos superiores a los 260 km/h.

Se mantiene el estado de Aviso amarillo para las Islas Cayos Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se disminuye a estado de Vigilancia verde los departamento de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Mismo estado de alerta para Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Aunque el fenómeno se aleja del territorio colombiano, se prevé afectación sobre las condiciones de marea y oleaje en las Islas Cayos del Norte. Lluvias persisten en el litoral Caribe Colombiano y áreas continentales, sin embargo estarán asociadas principalmente a otros sistemas meteorológicos presentes en la región, y en menor medida al huracán Melissa.

Los departamentos con los mayores registros de lluvias corresponden a Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santanderes, Tolima, La Guajira, Cesar, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle y Cauca. En el archipiélago de San Andrés, se ha observado nubosidad con lluvias. pic.twitter.com/Iu5HJVQsDG — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 27, 2025

Los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD), así como las entidades operativas del SNGRDColombia , deben mantener activas sus acciones de prevención y monitoreo.

Se recomienda a las personas buscar refugio ante lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas.

Se recomienda también a la comunidad marítima mantener la precaución, seguir las indicaciones de las Capitanías de Puerto y atender únicamente los boletines oficiales emitidos por las autoridades competentes.

La MTACT, conformada por el IDEAM, la DIMAR, la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la UNGRD, mantiene activos el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales y el Plan Nacional de Respuesta.

Los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD) deben mantener activos los planes de contingencia, reforzar la vigilancia ante posibles cambios en las condiciones del mar y atender los llamados de las autoridades locales.

En las zonas bajo Vigilancia, se sugiere especial atención a posibles aumentos en el nivel de los ríos, inundaciones o deslizamientos, especialmente en La Guajira y Magdalena, donde persisten lluvias asociadas a la temporada.

A la población se le recomienda no acercarse a corrientes de agua, evitar zonas abiertas durante tormentas eléctricas y buscar refugio seguro en caso de lluvias intensas.

El siguiente comunicado se emitirá a las 8:00 p.m. del 27 de octubre de 2025, o antes si las condiciones del sistema lo ameritan.