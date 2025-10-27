Presentación de película de la Filarmónica Juvenil en la Cinemateca de Bogotá este lunes 27 de octubre

Crédito: Filarmónica de Bogotá – Kike Barona.

Este lunes 27 de octubre, la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá se llenará de historia, música y emoción con la presentación del Cine Concierto “Bajo el cielo antioqueño”, una experiencia única en la que la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, dirigida por el maestro Carlos Ágreda, interpretará en vivo la partitura original de esta emblemática película del cine colombiano, con entrada libre y entrega de boletería una hora antes de la función.

Dirigida por Arturo Acevedo y estrenada en 1925, Bajo el cielo antioqueño es una de las obras más representativas del cine mudo colombiano. Su historia retrata los valores, costumbres y paisajes de la sociedad antioqueña de comienzos del siglo XX, narrando el amor entre Blanca y Carlos, una pareja que enfrenta los obstáculos de una sociedad conservadora y las diferencias de clase para poder estar juntos.

Además de su relevancia narrativa, la cinta destaca por su valor patrimonial, pues muestra el esplendor de la Medellín de la época y constituye un documento audiovisual esencial para la memoria cinematográfica nacional.

La música: un puente entre pasado y presente

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá interpretará la música original compuesta por Julián Brijaldo, una creación contemporánea que dialoga con las imágenes del filme, generando una experiencia sensorial en la que lo sonoro y lo visual se complementan.

El maestro Carlos Ágreda lidera este montaje que combina la expresividad orquestal con la sensibilidad del cine mudo, logrando que cada nota evoque las emociones y atmósferas del relato. Este tipo de presentaciones reafirma el compromiso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con la difusión del patrimonio cultural colombiano, la formación de nuevos públicos y el fortalecimiento del vínculo entre la música y el audiovisual.

El Cine Concierto Bajo el cielo antioqueño se enmarca dentro de las celebraciones del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, establecido por la UNESCO para promover la preservación y difusión de los archivos sonoros y visuales que conforman la memoria colectiva de la humanidad.

Con este evento, la Cinemateca de Bogotá y la Orquesta Filarmónica Juvenil rinden homenaje a la historia del cine nacional, resaltando la importancia de conservar y reinterpretar las obras que han contribuido a construir la identidad cultural del país.