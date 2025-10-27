Ecuador y Estados Unidos interceptan en el Pacífico embarcaciones con armas

–La Policía Nacional de Ecuador, «en trabajo coordinado con Estados Unidos», interceptó embarcaciones en altamar que «transportaban bultos que contenían armas de fuego y que pretendían ser ingresados al país de forma ilegal», indicó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg, en la red social X.

El funcionario agregó que «se coordinó con la Armada de Ecuador para el traslado del armamento decomisado a puerto ecuatoriano» y avanzó que el cargamento sería llevado a Galápagos, a unos 1.000 kilómetros de las costas del país suramericano.

#ATENCIÓN La Policía Nacional, en trabajo coordinado con Estados Unidos interceptaron embarcaciones en altamar que transportaban bultos que contenían armas de fuego y que pretendían ser ingresados al país de forma ilegal. Se coordinó con la Armada del Ecuador para el traslado… — John Reimberg (@JohnReimberg) October 27, 2025



Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades delictivas, según el gobierno.

Esa situación llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un «conflicto armado interno» en enero de 2024 contra las estructuras criminales, a las que califica de «terroristas». (Información DW).