Putin ratifica el acuerdo sobre asociación estratégica y cooperación con régimen de Nicolás Maduro

–El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este lunes un decreto para ratificar el acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela.

El pacto fue firmado en mayo por el líder ruso y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de su visita a Moscú para participar en las celebraciones conmemorativas del 80.º aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria.

El documento señala que Moscú y Caracas tienen la voluntad de desarrollar y fortalecer la cooperación multifacética y mutuamente beneficiosa y ampliar la asociación en el ámbito del comercio, la economía, las inversiones, la ciencia, la tecnología y la cultura.

Los objetivos claves del acuerdo incluyen, entre otros:

-Autonomía financiera: Implementación de mecanismos propios para facilitar el comercio y la inversión, evitando la dependencia de sistemas financieros occidentales.

-Proyectos conjuntos: Cooperación en sectores estratégicos como petróleo, gas y minería.

-Coordinación energética: Mayor alineamiento en plataformas internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Foro de Países Exportadores de Gas.

-Cooperación técnico-militar, con el fin de reforzar la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos Estados.

El acuerdo regirá por 10 años y se renovará automáticamente cada 5. (Información RT).