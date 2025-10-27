Terremoto de magnitud 6,1 sacudió a Turquía; se reportan destrozos; primeras imágenes

–Un terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter sacudió y causó destrucción en la provincia de Balikersir, en el oeste de Turquía, sin que haya información por el momento de víctimas.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran momentos del violento terremoto, que de acuerdo con la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD), se produjo a una profundidad de 5,99 kilómetros.

????De momento no se han reportado heridos. pic.twitter.com/E04lPSronw — RT en Español (@ActualidadRT) October 27, 2025



El terremoto tuvo como epicentro el distrito de Sindirgi, pero se sintió en muchas provincias de las regiones del Mármara y del Egeo, como Balikesir, Esmirna, Bursa, Estambul, Tekirdag, Kocaeli y Sakarya, así como en Estambul, recoge la agencia Anadolu.

«Actualmente hay destrucción en varias zonas. Aún no hemos detectado víctimas; seguimos rastreando», informó el gobernador del distrito de Sindirgi, Dogukan Koyuncu.

?? Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía El epicentro se localizó a unos 10 km de la ciudad de Sindirgi. Residentes de Estambul, Esmirna y otras regiones reportaron fuertes sacudidas. Se registran daños y el número de heridos aún está por confirmarse pic.twitter.com/vtUY8AqbPL — RT en Español (@ActualidadRT) October 27, 2025

A su vez, desde el Ministerio de Salud turco comunicaron que hasta el momento no se han proporcionado «informes negativos» a sus unidades ministeriales. «Estamos siguiendo de cerca el proceso en coordinación con todas las instituciones pertinentes», indicó el ministro de Salud, Kemal Memisoglu.

Tras el terremoto, la AFAD instó a la población a no entrar en las estructuras dañadas en la zona, así como a evitar «acercarse de edificios peligrosos». Además, solicitó monitorear las advertencias de las autoridades.

Una ‘streamer’ estaba en una transmisión en directo cuando tuvo lugar el sismo en Turquía. En el video se ve cómo se producen los temblores y los muebles en la habitación comienzan a sacudirse. La chica, en estado de shock, se tapa la cara con las manos y se esconde debajo de una mesa. Una vez que cesan los fuertes temblores, sale de su escondite.

New video from the 6.2 ?? magnitude earthquake that just struck Turkey It was felt all the way into Istanbul?? pic.twitter.com/KaALctkr4u — Todd Paron?????? (@tparon) October 27, 2025

Los clientes de un café de Estambul tuvieron que abandonar el sitio rápidamente durante el paso de un sismo. En las imágenes de una cámara de seguridad se puede ver a los comensales salir de sus mesas presos del pánico. El establecimiento quedó desierto en cuestión de segundos.

(Información RT).