ADRES: Los muertos por los cuales las EPS siguieron cobrando como vivos atendidos en los servicios de salud

–La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, informó este martes que por petición de la Corte Constitucional, contrastó dos bases de datos de los afiliados al sistema de salud y la de prestación de servicios, identificando que, de acuerdo con lo reportado por las EPS, entre 2018 y 2023 más de 471 mil personas fallecidas recibieron servicios de salud luego de la fecha de su muerte. Los servicios tuvieron un valor de $2,3 billones.

Según el informe, el año en el que se presentaron servicios con mayor valor a personas fallecidas fue 2021, con $699.480 millones. La EPS con mayor cantidad de personas fallecidas y valores reportados fue Sura con 50.404 casos y $684.969 millones.

Por valor total, las mayores sumas de servicios a personas fallecidas se concentran en:

Sura, $684.969 millones

Compensar, $418.970 millones

Savia Salud, $261.580 millones

En síntesis, el contraste permitió identificar que, entre 2018 y 2023, la base de Prestación de Servicios (Suficiencia) reporta atenciones en salud a personas registradas en la BDUA como fallecidas. Los servicios se registran en fechas

posteriores a la fecha de fallecimiento en un total de 471.480 casos reportados por un valor de $2.302.347 millones (2,3 billones).

• Entre 2018 a 2023, la Base de Prestación de Servicios (Suficiencia) reporta 471.480 personas fallecidas que recibieron servicios de salud con posterioridad a la fecha de fallecimiento registrada en la BDUA.

• En el mismo periodo, el valor total en precios corrientes de los servicios a personas fallecidas asciende $2.302.347 millones ($2,3 billones). El año con mayor concentración fue 2021 con $699.480 millones. El régimen contributivo representó el 52% del valor total. La EPS con mayor cantidad de personas fallecidas y valores reportados es Sura con 50.404 casos y $684.969 millones.

• Por valor total, las mayores sumas se concentran en Sura ($684.969 millones), Compensar ($418.970 millones) y Savia Salud ($261.580 millones). Asimismo, la forma de reconocimiento1 con mayor número de casos reportados y mayor valor fue el pago por evento. Además, se observó un máximo de 26 años entre la fecha de fallecimiento y la fecha de la atención registrada.

• El ámbito de atención con mayor cantidad de actividades reportadas a personas fallecidas es el ambulatorio, con el 70% del total (326.543 personas). En contraste, los valores más altos se reportan en actividades del ámbito hospitalario, con 84,1% del valor total.

• La forma de reconocimiento con mayor número de registros de servicios y valores asociados a personas fallecidas según la BDUA fue el pago por evento, con un total de 215.089 personas fallecidas y un valor de $1.264.241 millones ($1,26 billones).

• La distribución de personas fallecidas según el tiempo transcurrido entre la fecha de fallecimiento y las actividades reportadas se presenta en la Tabla 1. Cabe aclarar que, una misma persona fallecida puede aparecer con servicios en distintas fechas, todas ellas posteriores al registro de fallecimiento; por lo tanto, la suma de casos no coincide con el total general.

Para corregirlo, se utiliza la variable “personas fallecidas equivalentes”, la cual sí puede sumarse de manera consolidada.

Se observa que el mayor porcentaje de casos se concentra entre 2 a 10 días (37,27%) y de 11 días a 1 mes (31,21%).

Asimismo, se identifican 4.666 personas fallecidas equivalentes con registro de actividades posteriores más allá de un año del reporte del fallecimiento, 1.172 más allá de 10 años y 29 más allá de 20 años después de su fecha de fallecimiento registrada en la BDUA. El tiempo máximo registrado, corresponde a un caso de la EPS Coosalud, con atenciones 26 años después de la fecha registrada de fallecimiento. La siguiente tabla presenta la distribución de casos de personas fallecidas según la cantidad de años después de la fecha registrada de fallecimiento.

La Tabla 2 identifica que la mayoría de las personas fallecidas (30%, es decir 144.072 personas), presentaron actividades por un valor total inferior a $100 millones; por otra parte, se observan 1.424 personas fallecidas con actividades entre $100 y $200 millones y 28 personas con atenciones superiores a $500 millones en un año. El valor más alto lo registra un caso de persona fallecida con actividades por $2.753 millones de la EPS Coosalud. La siguiente tabla presenta la distribución de las personas fallecidas en los distintos rangos de valores en servicios entre la fecha del fallecimiento y la fecha de prestación de servicios.

Resultados

En desarrollo del objetivo planteado, para el periodo 2018–2023 se genera un tablero de analítica interactivo que permite explorar las actividades reportadas a personas fallecidas desde diferentes dimensiones de análisis, como el tiempo transcurrido después del fallecimiento, el ámbito de atención, la forma de reconocimiento, la tecnología reportada (CUPS y CUMS) y la EPS responsable del registro. Consulte el tablero en este enlace.

Se identificaron 471.480 personas con al menos una atención registrada en la Base de Prestación de Servicios (Suficiencia) con posterioridad a la fecha de fallecimiento consignada en la BDUA. Se reportan un total de 12.028.673 actividades a personas fallecidas por valor total de $2.302.347 millones ($2,30 billones).

Se aclara que, al realizar agrupaciones de información en distintos periodos de tiempo, un mismo caso reportado puede contabilizarse en más de una agrupación.

En el caso de las personas fallecidas, por ejemplo, si un caso registra defunción en 2019 y presenta atenciones hasta 2022, será incluida en cada agrupación en que aparezcan dichas atenciones. De esta manera, si se reportan servicios en cuatro trimestres consecutivos, esa persona se contabilizará una vez en cada trimestre, generando cuatro registros en lugar de uno.

Entre 2018 y 2023, se identificaron EPS con casos de personas fallecidas que superaron los $500 millones en un mismo año por valor total de actividades reportadas. La EPS con mayor concentración fue Compensar, con 11 casos, seguida de Sura con 8 casos y Coosalud con 7 casos. El valor más alto corresponde a Coosalud, con un caso que alcanzó los $2.753 millones.

Aclaración institucional sobre el alcance Los resultados evidenciados en este documento son producto de un ejercicio de

analítica descriptiva con soporte metodológico verificable. Es importante aclarar que, no es el objetivo de la ADRES entrar a determinar las causas reales de tan graves irregularidades y las conclusiones que de ellas deriven; por esto, la entidad se limita a evidenciarlas dejando a posteriores autoridades u otras entidades responsables la investigación correspondiente.

Este ejercicio evidencia la importancia de analizar, continuamente, con rigor y seriedad las cifras de servicios y costos del SGSSS para que la dirección del sistema y el país pueda tomar las decisiones correctas, en aras al buen uso control y protección de los recursos para lograr la eficiencia y sostenibilidad del Sistema, consagrada en el artículo 2 principio 1 de la Ley 100 de 1993.