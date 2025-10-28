Con la colaboración de la Armada colombiana se incautan casi 8 toneladas de cocaína cerca a Europa «sin un solo muerto»: presidente Gustavo Petro

–El presidente Gustavo Petro reportó este martes que con la colaboración de la Armada de Colombia, se lograron incautar casi 8 toneladas de cocaína en cercanías de Europa, en una operación que se realizó «sin un solo muerto y en puertos europeos», en clara crítica a los bombardeos que está ejecutando Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas ilegales en aguas del Caribe y el Pacífico, en cercanías al territorio colombiano.

En su cuenta en X, el jefe del Estado advirtió que en la operación fueron capturados «con vida» 38 personas, de nacionalidad aún desconocida.

«Aquí demostramos la eficacia de nuestra política antinarcotraficante aliados con las policías de España, Suecia, Alemania y Portugal», precisó el mandatario.

Agregó que la cocaína estaba en contenedores en puertos y una lancha rápida. «Los hechos desmienten la voz del gobierno de los EEUU», subrayó.

Igualmente destacó la la certificación del operativo de incautación en los puertos europeos, especificando que se realizó con un equipo táctico de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (Joint Interagency Task Force South), una organización militar estadounidense que opera en el Atlántico Occidental, la Cuenca del Caribe y el Pacífico Oriental, enfocada en la interdicción marítima, para combatir el narcotráfico y otras actividades ilegales transnacionales, coordinándose con múltiples agencias de diferentes países.

En total, se incautaron 7 mil 887 Kg de clorhidrato de cocaína, 1.056 Gal combustible, 04 armas largas, 01 arma corta, 01 sistema anti drones, 15 vehículos alta gama y 150.000 euros en efectivo y se capturaron 38 personas.

Con el equipo Análisis Táctico JIATFS, intervinieron autoridades españolas, de Malta, Suecia, Alemania, Francia, Portugal y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, con Inteligencia Naval RINCA, en 07 eventos en aguas jurisdiccionales de España, Alemania, Portugal y Suecia (05 eventos de inspección de contenedores a MN portacontenedores y 02 eventos de control marítimo con 18 allanamientos y 01 interdicción marítima a GO-FAST).