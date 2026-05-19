Fuerza Pública incautó más de once toneladas de marihuana en Putumayo y desmanteló dos megalaboratorios coqueros en Cauca y Nariño

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó un histórico golpe a las mafias del narcotráfico en el Putumayo con la incautación de más de once toneladas de marihuana.

El voluminoso alijo, distribuido en más de diez mil paquetes, fue decomisado en una operación coordinada de la Policía Nacional y el Ejército en diligencias de allanamiento y registro en la vereda Monserrate, del municipio de Puerto Asís.

“Este resultado se convierte en una de las incautaciones de marihuana más grandes registradas en el departamento del Putumayo y representa un golpe estratégico contra las economías ilícitas de la estructura criminal al servicio de Geovany Andrés Rojas, alias «araña», cabecilla principal de los llamados «comandos de la frontera», de las disidencias de las Farc, con una afectación superior a los 8 mil millones de pesos a sus finanzas ilegales, lo que confirma aún más su dependencia existencial del narcotráfico», aseguró el ministro de Defensa.

Las investigaciones permiten establecer que este gigantesco cargamento tendría como destino final Brasil, utilizando corredores clandestinos y rutas fronterizas para fortalecer redes internacionales del narcotráfico. Con esta operación evitamos además que esta droga llegara a las calles y afectara especialmente a niños, jóvenes y comunidades vulnerables, destacó.

“Con esta operación evitamos además que esta droga llegara a las calles y afectara especialmente a niños, jóvenes y comunidades vulnerables», puntualizó.

De otro lado, el Ejército en operación conjunta con la Fuerza Aérea y la Policía, desmanteló dos megalaboratorios que producían dos toneladas de cocaína mensuales en Cauca y Nariño, compuestos por 17 estructuras. En la operación se incautaron 1.310 kg de clorhidrato de cocaína.

Estos complejos coqueros pertenecían a los grupos ‘Carlos Patiño’ y ‘Millam de Mallama’ de las disidencias de las Farc.

¡Desmantelados dos megalaboratorios que producían dos toneladas de cocaína mensuales! El @COL_EJERCITO desarticuló dos mega laboratorios de cocaína en Cauca y Nariño, compuestos por 17 estructuras. En la operación se incautaron 1.310 kg de clorhidrato de cocaína, neutralizando… pic.twitter.com/PhicsHw3q8 — Mindefensa (@mindefensa) May 18, 2026



Los criminales usaban viviendas como fachada para ocultar los laboratorios, donde se hallaron miles de galones de insumos y combustible.

Con este resultado, se evitó la comercialización de más de 1.3 millones de dosis en el mercado internacional, afectando las finanzas criminales en $11.165 millones de pesos.