Huracán Melissa avanza por el Caribe con vientos catastróficos de 270 km/h; hoy tocará tierra en Jamaica; impactantes videos muestran el ojo, su avance y el interior del fenómeno

–El huracán Melissa, en categoría 5, la más alta en la escala de vientos Saffir-Simpson, continúa avanzando por el oeste del mar Caribe en dirección al sur de Jamaica, donde este martes tocará tierra. Se esperan inundaciones, tormentas y vientos catastróficos que pueden poner en peligro la vida de sus habitantes. De hecho ya se han reportado tres víctimas mortales.

De acuerdo con la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, según sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el fenómeno atmosférico se desplaza a seis kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

Actualmente Melissa se encuentra a unos 230 kilómetros al suroeste de la capital jamaiquina, Kingston, donde se prevé que toque tierra este martes. El huracán probablemente sea el más fuerte en azotar la pequeña nación caribeña en décadas.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. advirtió que se espera que el huracán Melissa traiga «vientos catastróficos y potencialmente mortales», así como inundaciones y marejadas ciclónicas a su paso por Jamaica.

Se pronostica que más adelante llegue al este de Cuba, donde se ha emitido una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y una de tormenta tropical para Las Tunas. Se calcula que en este momento se encuentra a unos 530 kilómetros al suroeste de Guantánamo.

Imágenes satelitales proporcionadas por el Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera (CIRA), de la Universidad Estatal de Colorado (EE.UU.), muestran los relámpagos que se producen en el interior de Melissa.

Lightning flashes within the powerful eye wall of Hurricane Melissa. Incredible imagery this morning of Melissa, a Category 5 storm, south of Jamaica. pic.twitter.com/AeFva33fie — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

Un avión entró al interior de Melissa. En redes sociales circula el video grabado desde el C-130 J Hércules de la Fuerza Aérea de EE.UU. mientras atraviesa el ojo del ciclón. En las imágenes se aprecia el denominado ‘efecto estadio’, donde las nubes forman una estructura alta y simétrica.