Maduro afirma haber desarticulado una «operación de falsa bandera» y capturado agentes de la CIA implicados

–Nicolás Maduro habló este lunes sobre la desarticulación de una operación de falsa bandera que supuestamente habría sido planeada por la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) para ser realizada en aguas de Trinidad y Tobago, en procura de ofrecerle a Washington un pretexto para atacar militarmente a la nación bolivariana.

«Al Gobierno de Trinidad y Tobago se le han dado las pruebas [de la preparación de una operación de falsa bandera]. Al Gobierno de EE.UU. no le damos ninguna prueba, porque están ellos detrás, con la CIA, de todas estas cosas», sostuvo el mandatario en su programa Con Maduro+.

En ese orden, detalló que en esta oportunidad su administración optó por no comunicarle sus hallazgos a la parte estadounidense, ya que la última vez que lo hizo, a propósito de un atentado con explosivos que tenía como blanco la legación diplomática de EE.UU. en la capital venezolana, «ellos sencillamente salieron a proteger […] a los que estaban poniendo la bomba». «Les dimos nombres y apellidos, hora, lugar, todo, y salieron a protegerlos aquí en Venezuela, a esconderlos», aseveró.

En la misma línea, confirmó que entre los días 25 y 26 de octubre se hizo «un conjunto de capturas de lo que pudiera ser un grupo de mercenarios preparado y financiado por la CIA», todo lo cual llevó a las autoridades venezolanas «a descubrir el plan de un autoataque que iba a hacer la CIA a naves militares [de EE.UU.] que tienen posicionadas al frente de Venezuela, en Trinidad y Tobago».

Del mismo modo, ratificó que el Gobierno de Trinidad y Tobago fue informado en la víspera y este «tomó nota púbicamente» porque «sabe que es verdad, que se pretendía eso [una operación de falsa bandera]».

«¿Para qué se pretendía eso? Para lo mismo que sucedió con el acorazado Maine en 1898 en Cuba. Fue un autoataque. Después se supo […]. Fue una provocación, fue un daño autoinfligido para meterse en la guerra, el Ejército de EE.UU., y dominar Cuba e impedir que el Ejército Mambí, que estaba victorioso ya, ingresara a Santiago de Cuba», valoró el dignatario, quien también aludió al incidente del golfo de Tonkin, el pretexto al que recurrió Washington para entrar directamente en la Guerra de Vietnam.

«Eso es lo que se pretendía con el barco ese que metieron en Trinidad y Tobago, donde lamentablemente la primera ministra [Persad-Bissessar] es una alcahueta propulsora de la guerra, por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales», recalcó.

Para completar, llamó a recordar que el propio Gobierno de EE.UU., en vocería de su presidente, Donald Trump, admitió que autorizó a la CIA «a hacer actividades encubiertas y terroristas» en Venezuela.

«Ya les tenemos descubiertas y desmanteladas tres operaciones terroristas. La primera, cuando pretendían volar la Plaza de la Victoria de la URSS contra el fascismo, un domingo familiar; la segunda, cuando pretendían poner un explosivo para atacar la instalación que fue la Embajada de EE.UU. en Venezuela, que le pertenece a EE.UU. Se las desmantelamos. Y, ahora, esta operación. La CIA siempre detrás del trabajo sucio, como siempre ha hecho», puntualizó.

De otro lado, Maduro confirmó la decisión de suspender los acuerdos gasíferos vigentes con Trinidad y Tobago, luego de que el Ministerio de Hidrocarburos y la directiva de la estatal de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se lo solicitara, en virtud de las actitudes hostiles del Gobierno liderado por la primera ministra Kamla Persad.

«Ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaviones del imperio estadounidense en la amenaza contra Venezuela, contra Suramérica, queda una sola alternativa. He leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente», anunció el mandatario en su programa Con Maduro+.

Agregó asimismo que elevará la consulta constitucional al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia «para recibir las recomendaciones, como jefe de Estado, y tomar una medida estructural en esta materia».

Maduro refirió que el suspenso abarca lo contemplado en un acuerdo energético entre Caracas y Puerto España suscrito hace varios años, «para el desarrollo de los bloques de gas compartido que Venezuela tiene» porque «Trinidad y Tobago agotó toda su reserva de gas». (Información RT).