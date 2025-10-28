Teatro gratis en Rafael Uribe este 28 de octubre: Llega la obra ‘Yubartas’ con Culturas en Común de Idartes

El programa ‘Culturas en Común’ del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a que conozcas la travesía migratoria de dos ballenas jorobadas que viajan desde la Antártida hasta el Pacífico colombiano para parir, con la obra ‘Yubartas’ que se presentará el martes 28 de octubre de 2025, a las 3:40 p. m., en el auditorio IED Misael Pastrana. ¡La entrada es gratis!

Esta obra narra de la Compañía Ventris Danza aborda reflexiones sobre la vida en colectivo, la soledad, los peligros de las profundidades y la interconexión de todos los seres vivos, desde los más grandes hasta los microorganismos.

Con Culturas en Común’, el programa que transforma los barrios en escenarios para el arte y el encuentro, podrás disfrutar de esta obra que llega a la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Te compartimos la información para que te agendes y asistas con familia y amigos ¡No te la pierdas, la entrada es gratis!

Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2025.

Hora: 3:40 p. m.

Lugar: Auditorio IED Misael Pastrana, ubicado en la carrera 10 A No.39 – 05 sur.

Entrada libre hasta completar aforo. Apta para todo público.