Esta semana postúlese de manera virtual a las 1.833 vacantes que trae ‘Talento Capital’

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 1.833 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 25 de octubre de 2025. Entre las vacantes hay de 1.128 puestos laborales para personas sin experiencia laboral. Postúlate de manera virtual.

Tipo de estímulo:

Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 25 de octubre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno. Las vacantes disponibles ofrecen condiciones laborales competitivas, con salarios que oscilan entre uno y seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según el perfil y nivel de formación requerido. La experiencia máxima solicitada es de siete años, lo que convierte esta convocatoria en una excelente oportunidad para quienes buscan crecer laboralmente en sectores con alta demanda. La oferta incluye empleos en áreas como atención al cliente, logística, ventas, administración, tecnología, salud y oficios varios. Además, 1.128 de estos puestos de trabajo no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta también a jóvenes, personas en búsqueda de su primer trabajo y quienes desean reinsertarse en el mercado laboral, impulsando así las oportunidades de empleo formal en Bogotá.

Requisitos: Ingresa, regístrate y postúlate a las ofertas.