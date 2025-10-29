El concejal de Bogotá «Fuchi» Julián Forero fue inhabilitado 14 meses por agredir a patrulleros de la Policía

— Por haber agredido e irrespetado a uniformados de la Policía, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Castelblanco, «Fuchi».

En fallo de primera instancia, el ente de control señaló que Forero Casteblanco, en hechos sucedidos el 22 de febrero de 2024, incurrió en una falta grave al agredir verbalmente a los miembros de la institución policial con términos irrespetuosos e indignos como “perro y gamín”, en momentos en los que fue requerido en un retén de tránsito.

“Dicho comportamiento, consciente, voluntario y deliberado sobrepasó los límites impuestos por la Constitución política y la ley, en tanto que, sabía que, como concejal de la ciudad de Bogotá, como funcionario público, debía tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas con las que por razón de su investidura y cargo debía un deber de respeto”, señaló en su fallo la Procuraduría Distrital de Juzgamiento.

Con dicha conducta, subrayó, Forero Castelblanco “no solo incurrió en un acto reprochable, sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, al desconocer los principios que rigen la función administrativa”, agregó el Ministerio Público.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la falta disciplinaria del concejal como grave cometida a título de dolo.

El fallo de primera instancia puede ser apelado por el concejal ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, concluyó.