Grave emergencia invernal en Chocó; ya deja 20 mil familias damnificadas en 18 municipios: Defensoría

–La Defensoría del Pueblo informó que intensificó en las últimas 24 horas el monitoreo sobre los efectos de la ola invernal que azota al departamento del Chocó desde hace tres semanas. El balance preliminar registra 20.000 familias damnificadas en 18 de los 31 municipios del departamento, afectados por intensas lluvias y el desbordamiento de los principales ríos y sus afluentes.

La situación es particularmente preocupante en el municipio de Lloró, donde las comunidades de Tocolloró y Canchido enfrentan una doble crisis. Estas poblaciones han sufrido desplazamientos masivos por el conflicto armado y ahora deben lidiar con los estragos del desbordamiento de los ríos Atrato y Andagueda, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.

La Defensoría expresó su preocupación por el estado de confinamiento de comunidades en los municipios de Bojayá, Alto Baudó y Bajo Baudó, donde el nivel de riesgo y vulnerabilidad aumenta notablemente.

La entidad realizó un recorrido por Juradó, donde entregó productos comestibles a la comunidad. La emergencia también afecta a Unión Cuity, en jurisdicción de Bojayá, situación advertida desde el 16 de octubre por la Defensoría Regional Chocó.

Llamado urgente a las autoridades

Ante esta crisis, la Defensoría hizo un llamado urgente a la Gobernación del Chocó y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que coordinen la activación de planes de contingencia y medidas preventivas, especialmente durante esta última parte del año.

26 municipios bajo alerta

El departamento tiene alerta roja para 19 municipios: Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, El Cantón del San Pablo, El Carmen de Atrato, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Río Sucio, Nuevo Belén de Bajirá, Río Iró, Río Quito y Tadó.

La alerta naranja fue emitida para 7 municipios: Carmen del Darién, Condoto, Cértegui, El Litoral del San Juan, Istmina, San José del Palmar y Sipí.

Derechos vulnerados

Con 26 municipios bajo alertas roja y naranja por amenaza de deslizamientos, la Defensoría insiste en la necesidad de una acción coordinada y efectiva para mitigar los riesgos de la actual temporada de lluvias.

La emergencia está vulnerando los derechos fundamentales de la población chocoana a la vida, la integridad, la educación, la vivienda, la alimentación y el trabajo, entre otros.