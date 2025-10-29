IDYPBA rescató a Samantha, perrita víctima de maltrato animal en Usaquén

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en conjunto con la Policía Ambiental y Ecológica, la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación, fue rescatada Samantha, una perrita de 14 años víctima de presunto maltrato animal.

El caso se conoció tras un reporte ciudadano allegado a los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y posteriormente difundido en redes sociales, donde se observaba cómo su tenedor la golpeaba de manera indiscriminada, aparentemente por haberse orinado en un pasillo del edificio donde residía, al norte de la ciudad.

Al llegar al lugar, el equipo médico veterinario del IDPYBA realizó la valoración inicial de Samantha, quien presentaba dolor y signos compatibles con agresiones físicas recientes.

Debido a las condiciones en las que se encontraba, el Instituto emitió un concepto técnico desfavorable y la Policía Ambiental y Ecológica realizó la aprehensión material preventiva del animal, que fue entregado en custodia al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Por su parte, las evidencias y el material probatorio recopilado serán remitidos a los inspectores de Policía, con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes y buscar la judicialización del presunto responsable.