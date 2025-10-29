Bogotá se destaca en ajedrez durante los Juegos Intercolegiados Nacionales en Palmira

La mente también compite, y en Palmira, Valle, los deportistas bogotanos lo están demostrando. En el marco de los Juegos Intercolegiados Nacionales, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa participa con 32 ajedrecistas que entregan todo en el tablero en las modalidades Clásica, Rápida y Blitz.

La delegación capitalina ya cerró su participación en la modalidad clásica, donde logró dos medallas de plata en las categorías juvenil y prejuvenil masculina, consolidándose como una de las representaciones más fuertes del país.

Actualmente, los jugadores continúan en competencia en la modalidad rápida, donde aún hay grandes posibilidades de sumar nuevas preseas para Bogotá.

Cada jugada cuenta, y los ajedrecistas capitalinos están decididos a mover el nombre de Bogotá hacia la victoria, demostrando que la concentración, la estrategia y la pasión también son parte del deporte.