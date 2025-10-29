Regístrese para los eventos en Ágora del Día Mundial de las Ciudades 2025 este 30 y 31 de octubre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá es la sede oficial del Día Mundial de las Ciudades 2025, un evento coordinado por ONU Hábitat, que tiene como propósito sensibilizar a la comunidad internacional sobre las tendencias, desafíos y oportunidades de la urbanización, promover la cooperación entre países y actores locales, y contribuir a la construcción de ciudades equitativas, prósperas, sostenibles e inclusivas.

En 2025, Bogotá será la ciudad anfitriona de la Conmemoración Global bajo el tema ‘Ciudades inteligentes centradas en las personas’ y desarrollará una serie de eventos los días 30 y 31 de octubre. La programación incluirá una serie de eventos satélite, en la tarde del 30 de octubre, organizados por distintas entidades distritales y alineados con el tema anual.

¿Cómo realizar la inscripción para el evento principal en Ágora?

1. Ingresa en https://bogota.gov.co/diamundialdelasciudades/

2. En la parte inferior vas a encontrar un botón que dice ‘Regístrate aquí para los eventos en Ágora. Evento Principal’ da clic ahí.

3. Te direccionarán a la plataforma GEMS de la ONU en la que debes completar el registro con los datos que te solicitan. Al finalizar tendrás la inscripción realizada.

Acerca de GEMS

El Sistema Global de Gestión de Eventos, GEMS, es la plataforma de gestión de eventos innovadora y fácil de usar de ONU-Hábitat. Ofrece una solución integral para asistir a un evento, enviar y gestionar solicitudes de participación, y mucho más.

¿Qué es el Día Mundial de las Ciudades?

Queremos que seas parte de nuestra historia, Bogotá será la sede del Día Mundial de las Ciudades 2025, convirtiéndola en el epicentro global donde decenas de expertos en urbanismo y tomadores de decisión darán respuesta al reto que significa impulsar ciudades inteligentes, resilientes e inclusivas, donde el ciudadano sea el principal protagonista.