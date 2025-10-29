Bogotá cumplió la meta de comedores comunitarios con la apertura de uno nuevo en Quiba, Ciudad Bolívar

Foto: Integración Social

¡Bogotá completó la carrera 21K contra el hambre del programa Bogotá Sin Hambre 2.0 con la inauguración del comedor comunitario Quiba en Ciudad Bolívar. La apertura, liderada por el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, marca la entrada en funcionamiento del comedor número 135, superando la meta propuesta para este 2025 por la administración distrital.

“Ciudad Bolívar es una localidad muy importante para el distrito y para integración social. Es la localidad que tiene más comedores comunitarios y este sería el 21. No solo se viene a comer y ustedes lo saben, también se viene a conversar, es un punto de encuentro y se viene a aprender, por lo que estamos fortaleciendo estos espacios. Este comedor tiene una posición muy importante por estar entre esa zona urbana y rural de la localidad y obedece a un trabajo que hemos hecho en el distrito que se llama Transformaciones Rurales Integrales, que nos permite llegar a ese borde urbano-rural de Bogotá”, dijo el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

Esta nueva unidad operativa ofrece 200 cupos con los que se proyecta beneficiar a 460 personas durante el cuatrienio, cumpliendo con el objetivo de brindar atención a las poblaciones del borde urbano rural de la localidad.

Con la puesta en marcha de los 21 comedores comunitarios nuevos, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es la primera en la historia que alcanza una cifra récord en tan poco tiempo con los recursos de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Para 2025, la meta consistía en llegar a 134 comedores en total; sin embargo, Bogotá corrió un kilómetro más para continuar con la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Quiba, ubicado en la calle 81A Bis Sur # 17D-45 de la vereda que lleva el mismo nombre, prioriza la atención a población que se encuentra en el borde rural, una identificación realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la estrategia de Transformaciones Rurales Integrales (TRI).

En el proceso de focalización del servicio de comedores comunitarios, Integración Social tuvo en cuenta la combinación de diferentes instrumentos para aumentar la eficiencia y eficacia de las intervenciones, entre ellos la cartografía social. Gracia a esa focalización, el comedor Quiba atiende a un total de 27 víctimas del conflicto armado, lo que equivale al 13.5 % del total de beneficiarios.

En esta unidad operativa se alcanza el 100 % de la cobertura prevista, lo que evidencia un proceso de focalización exitoso y una respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad. Este logro también refleja el compromiso de los líderes y lideresas, quienes fueron clave para garantizar que el servicio llegue a quienes más lo necesitan.

“A través de las TRI pudimos comprender dónde estaban los retos, cómo podíamos mejorar desde las distintas instituciones, y a dónde podíamos llegar de una manera distinta. Ciudad Bolívar es una localidad importante para el Distrito, aquí viven personas víctimas del conflicto armado que merecen toda nuestra atención”, explicó Isabelita Mercado, consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación.

Beneficiarios, avances e inversión para más cobertura

Actualmente, el 40 % de las personas que asisten al comedor son mayores de 60 años, 30 % entre 18 y 59 años, el 16 % son niños y niñas de 6 a 12 años, 12 % son adolescentes y 3 % son niños y niñas menores de 5 años. De este grupo, el 5 % tiene algún tipo de discapacidad y el 1 % son víctimas del conflicto armado.

La localidad de Ciudad Bolívar tiene 21 comedores con un total de 6.400 cupos, incluido Quiba. De ellos, tres corresponden a la ampliación de cobertura realizada en 2025, con capacidad para atender 800 personas, en sectores catastrales con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria y pobreza.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha destinado en esta anualidad una inversión cercana a los $100.000 millones para la prestación del servicio en toda la red de comedores comunitarios, beneficiando a cerca de 59.000 personas entre 2024 y 2025. La meta es llegar a 109.000 beneficiarios y 165 comedores comunitarios en 2027. Es decir, que en menos de dos años ya se ha avanzado con el 54 % de la meta del cuatrienio.

De esta forma, Bogotá avanza en su propósito de llegar a zonas de difícil acceso con un servicio de alta calidad nutricional y con el suministro de alimentación segura, acciones complementarias de vigilancia nutricional, promoción de prácticas de alimentación saludables y fortalecimiento de espacios de encuentro y socialización para la construcción de tejido comunitario entre los participantes.

Gracias a los avances y a los buenos resultados de la ciudad en inseguridad alimentaria, más de medio millón de bogotanos salieron de la inseguridad alimentaria entre 2023 y 2024.