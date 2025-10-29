Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 29 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 29 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0109 – La 5ta 2 – Tarde 6300 – La 5ta 2
Culona
Día 4763 – Noche
Astro Sol
5395 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
0446 – La 5ta 6
Paisita
Día 2751 – La 5ta 4 – Noche 0778
Chontico
Día 5718 – La 5ta 2 – Noche 5131 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 3823 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 7849 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 665 – Noche
Play Four
Día 3088 – Noche
Samán
Día 2900
Caribeña
Día 8142 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 7651 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 6458 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 5068 – La 5ta 3 – Tarde 1988 – La 5ta 9