    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 29 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 29 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0109 – La 5ta 2 – Tarde 6300 – La 5ta 2

    Culona
    Día 4763 – Noche

    Astro Sol
    5395 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    0446 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 2751 – La 5ta 4 – Noche 0778

    Chontico
    Día 5718 – La 5ta 2 – Noche 5131 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 3823 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 7849 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 665 – Noche

    Play Four
    Día 3088 – Noche

    Samán
    Día 2900

    Caribeña
    Día 8142 – La 5ta 1 – Noche

    Motilón
    Tarde 7651 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 6458 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5068 – La 5ta 3 – Tarde 1988 – La 5ta 9

