Video: Conozca los resultados de seguridad en Bogotá durante octubre de 2025

En video te contamos el resumen de los avances en materia de seguridad y lucha contra el hurto, los homicidios, el tráfico de drogas, la extorsión y otros delitos, durante el mes de octubre de 2025, como resultado de la estrategia integral de seguridad Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

1. Policía incautó mercancía ilegal en Bogotá avaluada en $270 millones

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó acciones operativas en Bogotá, que permitieron la incautación de mercancía ilegal y licor adulterado avaluado en $270 millones.

Unidades de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento en diferentes sitios de la capital.

2. Cayeron los ‘Rompevidrios’: tres hombres detenidos en la localidad de Antonio Nariño

Las voces de auxilio de la ciudadanía alertaron a los uniformados de Policía de Bogotá del sector de Ciudad Berna, en la localidad de Antonio Nariño, sobre un presunto hurto, donde tres personas habrían aprovechado el cambio de un semáforo para romper los vidrios de un vehículo y extraer varios elementos de valor.

Tras el llamado a la Línea de Emergencias 123 integrantes de la Policía de Bogotá llevaron a cabo una persecución y se activó un ‘Plan Candado’ que terminó con la interceptación del vehículo en el que huían estas personas, culminando con la detención de tres hombres de entre 27 y 33 años a quienes se les hallaron armas cortopunzantes y los elementos que habían hurtado.

3. Desmantelan banda dedicada al ‘paseo millonario’ en el norte de Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá anunciaron la detención en flagrancia de tres personas dedicados al hurto de personas mediante la modalidad de ‘paseo millonario’. El pasado fin de semana, estas personas le hurtaron 40 millones de pesos a un ciudadano que acababa de salir de una zona de rumba en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la Zona T, cuando la víctima, que se encontraba en un bar, abordó un taxi para dirigirse a su lugar de residencia. Durante el trayecto fue sometido, al parecer con sustancias tóxicas, y despojado de sus pertenencias.

4. Así fue el operativo para detener a cinco personas dedicadas a hurtar droguerías en Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y en una rápida reacción de uniformados de la Policía de Bogotá, se permitió la detención de cinco personas señaladas de hurtar droguerías y supermercados de pequeña y mediana superficie en la ciudad.

La detención se dio en una persecución luego de que estas personas ingresaran a asaltar una droguería en la Carrera Séptima con calle 52, en el norte de Bogotá.

5. Cayó falso Policía en el Portal Norte en Bogotá tras intentar hurtar a los usuarios

la Policía de Bogotá, a través de uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, lograron la detención de un hombre de 31 años por el delito de hurto agravado con apropiación de autoridad.

De acuerdo con las autoridades, en el Portal de TransMilenio, un ciudadano abordó a la patrulla que se encontraba haciendo actividades de control y manifestó que en el puente peatonal se encontraba una pareja con prendas de la policía, supuestamente investigando un hurto y debían verificar el celular y demás elementos de valor.

6. Policía recuperó 50 celulares y 89 datáfonos avaluados en $ 100 millones en Bogotá

La Policía de Bogotá recuperó 50 celulares y 89 datáfonos avaluados en cerca de $ 100 millones que habían sido hurtados en Bogotá. De igual forma, se logró la detención o captura en flagrancia de tres hombres implicados en el hurto de una mercancía tecnológica que transportaban en un taxi.

En la intervención en el centro de Bogotá, más exactamente en la localidad de Los Mártires, se recuperó la mercancía hurtada, compuesta por 50 teléfonos celulares, 89 datáfonos y un dispositivo GPS, avaluada en cerca de 98 millones de pesos. También se incautó un arma de fuego y se inmovilizó el vehículo que era utilizado para el transporte de los elementos.

7. Detenidas en flagrancia 13 personas hurtando una bodega textil en Bogotá

La Policía de Bogotá y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), logró la detención en flagrancia de 13 personas que intentaban hurtar una bodega textil ubicada en el sector de Granjas de Techo en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital.

Durante labores de patrullaje, los uniformados observaron a dos personas en la parte externa del establecimiento y evidenciaron que las guardas de seguridad estaban violentadas. Al notar la presencia policial, intentaron huir, por lo que los uniformados ingresaron al inmueble para verificar la situación.

8. Desmontada red eléctrica ilegal instalada en la vereda Quiba Baja en Ciudad Bolívar

Bajo la fachada de compraventas engañosas, una red de tierreros venía apropiándose ilegalmente de zonas prohibidas en la vereda Quiba Baja, en Ciudad Bolívar, donde ofrecían lotes entre 12 y 15 millones de pesos a familias que soñaban con tener vivienda propia. Sin embargo, ese sueño terminaba en pesadilla.

De acuerdo con el Decreto 555 de 2021 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, en este sector está prohibida la construcción por tratarse de una zona agropecuaria, por lo que cualquier venta de lotes para construcción de vivienda es ilegal.

9. Tres personas fueron detenidas por hurtar un vehículo de plataforma en Bogotá

La Policía de Bogotá logró la detención o captura en flagrancia de dos hombres y una mujer implicados en el hurto de un vehículo, vinculado a una plataforma de servicio digital. Los hechos se presentaron cuando el conductor aceptó un servicio solicitado por tres pasajeros en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy en el suroccidente de Bogotá.

Durante el procedimiento de captura, los uniformados hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el ilícito y recuperaron el vehículo hurtado, el cual fue entregado a su propietario.

10. Con el Halcón de la Policía fueron recuperadas ocho motos hurtadas en Bogotá

En las últimas horas, la Policía de Bogotá logró la recuperación de ocho motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes localidades de la ciudad y la captura de dos hombres, de 28 y 29 años, por los delitos de hurto y receptación. Este operativo se realizó en la localidad de Ciudad Bolívar con apoyo del helicóptero el Halcón.

Los hechos se registraron en la invasión Hollywood ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde los uniformados realizaban labores de registro y control. Durante el operativo, la central de radio alertó sobre el hurto reciente de una motocicleta. Gracias al sistema GPS y al despliegue aéreo del Halcón, junto con las patrullas en tierra, las autoridades lograron ubicar el vehículo.