A la cárcel mujer señalada de lanzar a su bebé de 10 meses al río Bogotá

Foto: Fiscalía

En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer señalada de atentar contra la vida de su hija de 10 meses, arrojándola al río Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el pasado 27 de octubre, en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, la procesada llegó con la niña en sus brazos y en el momento que se encontraba en la orilla del afluente, repentinamente la habría arrojado al río y posteriormente se lanzó.

Uniformados de la Policía de Bogotá lograron rescatar con vida a la menor de edad y a la madre, tras intentar persuadirla sin éxito. La niña permanece en un centro asistencial por complicaciones en su salud tras el hecho.

Por todo lo anterior, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó.