Bogotá estrena la ruta MP85, primer servicio de la Troncal avenida 68

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá pone en marcha la nueva ruta MP85, el primer servicio que operará en la troncal avenida 68, conectando desde la avenida 68 con Avenida Las Américas, la calle 26 y el Museo Nacional. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de TransMilenio para mejorar la movilidad, ofrecer viajes más rápidos y optimizar la integración del transporte público.

El servicio MP85 utilizará el puente vehicular exclusivo para TransMilenio que une la avenida 68 con la infraestructura de la troncal Calle 26. Este diseño permite la conexión directa desde el occidente de Bogotá, específicamente desde la avenida Las Américas con avenida 68, hasta la estación Museo Nacional ubicada en un punto estratégico del centro de la ciudad, facilitando la movilidad de los usuarios.

“La ciudad está transformando su infraestructura vial y nuestro compromiso es darle uso a los tramos de obras terminadas cuando sea posible. Con la habilitación del puente vehicular estrenamos el primer servicio en la troncal de la Av. 68, con una ruta más rápida y directa desde el occidente hacia el centro de Bogotá. Esta decisión responde a un análisis técnico riguroso orientado a mejorar la movilidad de aproximadamente 85.000 usuarios”, indicó María Fernanda Ortiz gerente general de TRANSMILENIO S.A.

Beneficios y características del servicio

El nuevo puente garantiza que los usuarios tengan conexión directa con estaciones troncales clave como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.

Más de 85.000 usuarios podrán disfrutar de viajes más rápidos, cercanos y con mejor integración entre el sistema troncal y las zonas de mayor demanda.

La ruta funcionará todos los días, de lunes a domingo, entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m., iniciando en Museo Nacional, recorriendo la calle 26, conectando con la avenida 68 y llegando hasta la avenida Américas para retornar.

Durante su trayecto, el servicio contará con paradas en estaciones troncales y ocho paraderos zonales especialmente adaptados para facilitar el acceso y operación.

Ahorro real de tiempo en 34% menos en sus recorridos. Si antes un viaje podía tardar una hora, ahora se hará en aproximadamente 40 minutos.

Los buses padrones que operan la ruta MP85 están diseñados para circular tanto en estaciones de TransMilenio como en paraderos a nivel de calle, permitiendo mayor flexibilidad y cobertura para los usuarios.

Con esta nueva ruta, más de 85.000 habitantes del área de influencia se beneficiarán de un transporte más cercano, directo y eficiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la integración entre el componente troncal y las zonas de mayor demanda.

Con la llegada del MP85, TransMilenio sigue consolidando su compromiso con la ciudad: ofrecer un transporte público más humano, accesible y conectado, que se adapta a las necesidades reales de los bogotanos.