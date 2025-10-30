ADRES giró $68,5 billones al sistema de salud entre enero y septiembre de 2025

–La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que entre enero y septiembre de 2025 giró recursos por $68,56 billones para el aseguramiento de los afiliados al sistema de salud en todo el país.

Del total, $33,47 billones se destinaron al régimen subsidiado y $35,09 billones al régimen contributivo, lo que representa un incremento del 7,49 % y 7,27 %, respectivamente, frente al mismo periodo del año 2024.

Además, la ADRES giró cerca de $912 mil millones por concepto de licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela, garantizando la continuidad de los derechos económicos de los trabajadores y familias beneficiarias.

Este aumento en el reconocimiento de recursos refleja el compromiso del Gobierno del Cambio con el fortalecimiento financiero del sistema de salud y la garantía del acceso a los servicios para todos los colombianos, sin distinción de régimen.

Entre las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que más recursos recibieron por giro directo se encuentran la Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio), Cruz Verde, Cafam, Colsanitas, Disfarma y Audifarma, las cuales concentraron, junto con otras 15 entidades, el 23,86 % de los giros realizados en el periodo, por un total de $12,08 billones.

La ADRES reafirma así su papel como entidad garante del flujo de recursos y la transparencia en el manejo del dinero público destinado a la salud de los colombianos, fortaleciendo la sostenibilidad y el acceso equitativo al sistema.