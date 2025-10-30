Maduro reporta «neutralización» de otras dos aeronaves del narcotráfico en zonas fronterizas con Colombia

–La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) otras dos aeronaves vinculadas al narcotráfico en zonas fronterizas con Colombia, en el marco de una operación sostenida contra el tráfico ilícito de drogas que afecta a la seguridad y soberanía nacional, reportó el presidente Nicolás Maduro.

“Hoy les estoy dando una primicia. Entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte y, haciendo uso de nuestra ley de intersección y protocolos del derecho internacional, la aviación venezolana los neutralizó”, aseguró Maduro.

Maduro aseguró que las avionetas fueron neutralizadas por la Aviación Militar Bolivariana cumpliendo todos los protocolos y el derecho internacional. “Venezuela está ejerciendo su soberanía las 24 horas del día en todo el territorio, que la ejercen nuestros militares, policía y el pueblo”, afirmó. «La soberanía que no se ejerce se pierde», subrayó.

Maduro recordó que en días pasados fue inutilizada una avioneta por las Fuerza Armada, en pleno ejercicio de la soberanía nacional.

Agregó que estos hechos, que se suman a un balance creciente de aviones interceptados y pistas clandestinas destruidas, fortalecen la postura de Venezuela en la lucha antidrogas y muestran la capacidad operativa de sus fuerzas en un territorio complejo y estratégico.

Además, Nicolás Maduro aseguró este miércoles que las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela lograron desarticular un «plan macabro» de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. que consistió en preparar una operación de falsa bandera en aguas cercanas a Trinidad y Tobago –donde permanecen anclados barcos militares estadounidenses– para justificar una escalada bélica.

«Nuestra inteligencia y contrainteligencia ha vuelto a tener un éxito. Ha doblegado y ha derrotado el plan macabro de la CIA contra los pueblos de Venezuela y Trinidad y Tobago. Éxito rotundo», sostuvo el mandatario en una jornada de trabajo televisada.

Refirió asimismo que «los mercenarios capturados», aparentemente vinculados con la agencia estadounidense, «han declarado todo», lo que permitió que las autoridades revisaran a fondo la zona y se produjeran nuevas capturas en el Oriente venezolano, si bien no ofreció detalles sobre estas detenciones.

«Un plan donde la propia CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar las propias naves de EE.UU. ¿Y a quién le iban a echar la culpa? ¿Qué creen ustedes? Si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas limítrofes o en aguas de Trinidad y Tobago, ¿a quién le iban a echar la culpa y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos», fustigó.

En su decir, «el imperialismo […] siembra la cizaña, la intriga, el odio y la xenofobia, para poner a pueblos limítrofes, pueblos que han convivido en paz toda la vida, a pelear, a guerrear». Por contra, recalcó, los venezolanos enviaron un mensaje «al pueblo de Trinidad y Tobago y el mensaje ha llegado».

«El mensaje fue de unión, mandamos un tremendo mensaje de unión, que es lo que queremos: unión para el desarrollo, para la prosperidad, para la cooperación; pueblos hermanos, buena vecindad […], la buena vecindad entre países limítrofes», completó. (Información RT).